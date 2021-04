Beñat San José et l’AS Eupen se séparent

Beñat San José et l’AS Eupen en restent là. Le club eupenois va devoir se mettre en quête d’un nouvel entraîneur.

Ce n’est pas officiel mais ce le sera bientôt car la décision est prise: l’AS Eupen et son entraîneur Beñat San José se séparent, comme l’annonce le quotidien Grenz-Echo.

«Le club a envie de continuer avec moi, mais on doit discuter de certains détails et les détails ont toute leur importance» avait fait savoir l’Espagnol après le dernier match de phase classique remporté 2-3 à Charleroi.

Finalement, les deux parties n’ont pas trouvé d’accord.

Arrivé au Kehrweg durant l’été 2019, le Basque, dont le contrat se termine en juin 2021, sera resté deux ans chez les Pandas.

On retiendra de son passage la demi-finale de Coupe de Belgique (perdue contre le Standard cette année), le record de points pris (43) en D1A par les Pandas lors de cette saison, mais aussi cette pointe de déception au terme de cet exercice 2020-2021, puisqu’on pensait les Noir et Blanc armés pour faire mieux que ça (12e place).

Toujours positif envers son groupe, parfois un peu trop, San José n’aura eu de cesse de protéger ses joueurs, qui ne le lui ont pas assez rendu sur le terrain.

Eupen va désormais se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour préparer au mieux et au plus vite le championnat 2021-2022. Une saison qui s’annonce particulière, puisque l’heure n’est plus aux dépenses mais bien aux économies du côté du Kehrweg.

L’AS Eupen devrait sortir du silence rapidement.

