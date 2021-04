L’UE lance une action en justice contre AstraZeneca: «Les termes du contrat ne sont pas respectés»

L’UE a lancé une action en justice contre le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, auquel elle reproche de ne pas avoir tenu ses engagements sur les livraisons de son vaccin anti-Covid, a annoncé lundi la Commission européenne.

«Les termes du contrat n’ont pas été respectés et l’entreprise n’a pas été en position de mettre en oeuvre une stratégie fiable afin d’assurer des livraisons en temps et en heure», a indiqué un porte-parole de l’exécutif européen, précisant que cette action avait été lancée vendredi au nom de l’UE et des Vingt-Sept, «unanimement en accord» avec cette décision.

Négociations dans l’impasse

La Commission avait envoyé le mois dernier un courrier à l’entreprise pharmaceutique en vue d’engager avec elle un processus de résolution de conflit. La société y a répondu et des contacts ont eu lieu entre responsables des deux parties, mais ces négociations n’ont pas permis de dégager une solution assurant à l’Europe qu’il y aura bien «livraison dans les temps d’un nombre suffisant de doses».

Jusqu’à présent, les chiffres ont été bien moindres qu’attendus, avec environ 30 millions de doses livrées au premier trimestre, tandis que pour le 2e, le contrat prévoyait 180 millions de doses mais la société a indiqué être en mesure d’en livrer 70 millions. Le contrat conclu au niveau européen avec AstraZeneca à l’été dernier portait sur 300 millions de doses, avec une option pour l’achat de 100 millions supplémentaires. Le délai pour exercer cette option est entre-temps dépassé, le contrat restera donc limité aux 300 millions de doses initiales.

L’exécutif européen considère que la firme suédo-britannique a violé certains termes du contrat d’achat anticipé qui la lie à lui.