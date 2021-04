VIDÉOS | Coup de charme à Brad Pitt, le «twerk» de Glenn Close, une coproduction belge à l’honneur: les temps forts des Oscars

Après une année de pandémie, cette 93e cérémonie des Oscars ne pouvait pas être ordinaire. Du coup de charme d’une actrice coréenne de 73 ans à Brad Pitt jusqu’au «twerk» de Glenn Close, en voici les temps forts.

Ambiance lounge, les Oscars en mode cabaret

Lumière tamisée, comité restreint, les invités, sans masque, attablés dans des alcôves, le musicien Questlove aux platines, le coronavirus a forcé l’Académie à s’adapter pour donner un semblant de normalité à l’événement.

Privée de présentateur officiel pour la troisième année d’affilée, et donc de l’essentiel de ses traits d’humour forcés ou de ses éclats de voix, la soirée a été feutrée, un peu plombée par un an de pandémie.

Brad Pitt et Youn Yuh-jung, le couple improbable des Oscars

«Monsieur Brad Pitt, enfin!» s’est exclamée la comédienne sud-coréenne après que l’acteur américain lui a remis sa statuette de meilleure actrice dans «Minari», filmé aux États-Unis.

«Où étiez-vous quand nous tournions à Tulsa (Oklahoma)», a-t-elle poursuivi, truculente en diable, tandis que Brad Pitt se gaussait. «C’est un honneur de vous rencontrer», a encore glissé cette légende du cinéma coréen, couronnée, à 73 ans, 50 ans après avoir entamé sa carrière.

La conversation s’est poursuivie en coulisse.

L’hommage de Thomas Vinterberg à sa fille disparue

Son film, «Drunk», devait être l’occasion pour Ida, 19 ans, de faire ses premiers pas d’actrice. Mais un accident provoqué par un conducteur inattentif lui a coûté la vie, quatre jours après le début du tournage.

«Nous avons fini par faire ce film pour elle, comme un monument», a expliqué le metteur en scène danois en recevant son prix du meilleur film étranger, en larmes. «C’est un miracle qui vient de se produire. Peut-être que tu tires quelques ficelles quelque part. Tout ça est pour toi. Merci.»

Glenn Close, toujours bredouille, en mode «twerk»

Huitième nomination et huitième revers pour la comédienne américaine Glenn Close qui, à 74 ans, avait pourtant, une nouvelle fois, impressionné, avec son rôle de grand-mère revêche dans «Une ode américaine».

La gagnante du jour, Youn Yuh-jung, qui a soufflé à Glenn Close l’Oscar du meilleur second rôle féminin, a rendu hommage à l’interprète auprès de quarante années de carrière.

«Comment ai-je pu l’emporter sur Glenn Close?», s’est demandé l’actrice coréenne. «J’ai dû être un peu plus chanceuse que vous.»

Présente ce dimanche à Los Angeles, l’Américaine n’en a pas perdu le sourire et, lors d’un interlude, a glissé une pique à «ses amis des Oscars», puis s’est mise à danser le «twerk», en ondulant du postérieur.

Une coproduction belge, doublement oscarisée

Le film « Sound of Metal » du réalisateur américain Darius Marder, coproduit par la société belge Caviar, a remporté dimanche les Oscars du meilleur son et du meilleur montage, lors de la 93e cérémonie de remise des prix cinématographiques américains à Los Angeles.

Le long-métrage retrace la vie d’un batteur de heavy metal, campé par le rappeur Riz Ahmed, et confronté à la perte de son audition. L’œuvre narre aussi le duo musical et amoureux de Ruben, le batteur, et Lou, la chanteuse, qui parcourent les États-Unis dans une caravane.

«Sound of Metal» avait aussi été primé dans les catégories son et montage aux Bafta, récompenses britanniques du cinéma, mi-avril. Le long-métrage avait également remporté l’Œil d’or du Zurich Film Festival.