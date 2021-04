Le C-130 est bien arrivé à Beauvechain

La fin de service approche pour les C-130, remplacés par l’A400M. La Belgique en gardera un en mémoire de ses bons et loyaux services à la nation. Il a atterri à Beauvechain où il passera sa retraite au sein du musée de la base. Ce qui n’a pas été sans polémique.

Les C-130 de la Défense sont petit à petit mis à la retraite après près de 40 ans de service au sein du 15e Wing, remplacés par des A400M. Les derniers quitteront la Composante Air en décembre prochain. La Belgique conserve toutefois un exemplaire de cet avion de transport militaire de légende. Il a effectué son dernier vol ce lundi matin, entre Melsbroek et Beauvechain où il passera sa retraite.

Cet avion devient, vendredi, propriété du War Heritage Institute, chargé de la sauvegarde du patrimoine militaire. Celui-ci a décidé de le confier au musée de la base de Beauvechain, le 1er Wing Historical Center.

Cela n’a pas été sans polémique. Certains députés flamands et certains militaires estiment que la place de ce C-130 est à Melsbroek, sa base d’attache. Sur les réseaux sociaux, il y a même eu des appels pour empêcher l’avion de prendre son envol!

Les partisans de Beauvechain font valoir que l’engin y sera plus accessible au grand public, le musée se situant en bordure de la base et non dans la base elle-même. La solution est aussi moins onéreuse.

Avec cette arrivée, le musée est donc appelé à se développer et à élargir son horizon lui qui se concentre jusqu’ici sur l’histoire de la base. Le C-130 n’y est toutefois pas un inconnu, venant régulièrement y charger du matériel avant de partir en mission.

Le C-130, visible depuis la rue Longue, sera accessible au public dès le mois de mai ou de juin.

Retrouvez notre reportage complet dans notre édition de L'Avenir Brabant wallon ce mardi