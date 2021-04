Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu Covid ce lundi 26 avril 2021.

Les articles sélectionnés par la rédaction Légère augmentation des contaminations et nouveaux assouplissements En moyenne 3 605 personnes ont été testées positives au Covid-19 quotidiennement entre le 16 et le 22 avril, selon les données de l’Institut de santé publique Sciensano mises à jour lundi matin. + LIRE ICI VIDÉO | Disneyland Paris transformé… en centre de vaccination Un grand centre de vaccination a ouvert ce samedi à Disneyland Paris, le parc d’attractions situé à 30 km à l’est de la capitale française et fermé temporairement à cause de la pandémie. + LIRE ICI L’UE lance attaque AstraZeneca: «Les termes du contrat ne sont pas respectés» L’UE a lancé une action en justice contre le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, auquel elle reproche de ne pas avoir tenu ses engagements sur les livraisons de son vaccin anti-Covid, a annoncé lundi la Commission européenne. + LIRE ICI

1. Belgique

On injecte le vaccin dans le muscle, directement

Un député s’est étonné qu’on ne réalise pas de «test d’aspiration» avant l’injection des vaccins contre le Covid. Ce n’est pas nécessaire.

Communautariser le déconfinement: le PS et le MR rejettent l’idée de Jan Jambon

L’éventualité soulevée dimanche par le ministre-président flamand Jan jambon (N-VA) d’assouplir plus rapidement les mesures corona en Flandre où le taux de vaccination est supérieur à celui des deux autres régions a été rejetée lundi matin par les deux plus grands partis francophones.

La crise du Covid a augmenté le coût salarial par heure prestée

Le coût salarial a diminué en 2020, mais le nombre d’heures prestées a diminué davantage, selon une étude de Securex publiée lundi. En conséquence, le coût salarial par heure prestée par les travailleurs a augmenté de 7,9% entre 2019 et 2020.

Le personnel d’entretien des hôpitaux se rebiffe: «Sommes-nous invisibles?»

Le personnel d’entretien externe n’a pas droit à une prime de 985 euros annoncée en décembre à destination du personnel hospitalier. Les syndicats dénoncent cette situation et demandent un traitement équitable de tous les travailleurs des hôpitaux.

Réouverture des terrasses: faut-il s’attendre à une augmentation des prix?

De nombreux établissements horeca envisagent d’augmenter le prix des boissons à partir du 8 mai afin de compenser les pertes subies et les investissements sanitaires réalisés dans le cadre de la crise du coronavirus, ressort-il lundi d’un sondage réalisé par Horeca Vlaanderen.

2. Régions

Le centre de vaccination de la Sucrerie à Wavre passe le grand braquet

La semaine sera plus chargée au centre de vaccination La Sucrerie. Elle adapte ses horaires et on y vaccinera même le 1er mai.

Un centre de vaccination à la prison de Marche dans le courant du mois de mai

Tous les membres du personnel des prisons belges pourront être vaccinés contre le Covid-19 dès le début du mois de mai. Des centres de vaccination seront mis en place à cette fin dans dix prisons, dont celle de Marche.

INFOGRAPHIES | 40 jours à plus de 100 cas quotidiens en Brabant wallon

L’institut de santé publique Sciensano rapporte, ce lundi matin, 751 nouveaux cas en sept jours en Brabant wallon. C’est 5 cas de moins que la veille. C’est 72 cas de moins que lundi dernier. Cela fait une moyenne de 107,3 nouveaux cas par jour.

Voici les chiffres de la vaccination dans les 19 communes de Bruxelles

INFOGRAPHIES | La Cocom a dévoilé les taux de vaccination dans les 19 communes bruxelloises. Un constat: la progression des piqûres est plus lente dans les communes les plus pauvres.

3. Monde

L’Italie s’entrouvre, le gouvernement présente son plan de relance

Les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles rouvrent partiellement lundi en Italie. Alors que le chef du gouvernement Mario Draghi doit présenter au Parlement son plan de relance financé par l’Union européenne.

Espagne: les fêtes de San Fermin à Pampelune annulées

Les fêtes de San Fermin à Pampelune, dans le nord de l’Espagne, dont les lâchers de taureaux attirent habituellement des touristes venus du monde entier, sont annulées pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi le maire de la ville.

VIDÉOS | Hôpitaux bondés, patients abandonnés: l’Inde débordée par le Covid

Depuis plusieurs semaines, l’Inde doit faire face à une recrudescence importante de la pandémie. New Delhi semble désormais impuissante face au coronavirus.

4. Culture

