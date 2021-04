We Are Founders: la première académie belge d’entreprenariat cherche 50 candidats

«Être entrepreneur, cela ne s’improvise pas», indique le ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle Bernard Clerfayt. BELGA

BeCentral, Google, Bruxelles Formation et BeAngels s’associent pour créer une académie dédiée à l’entrepreneuriat. La première formation intensive de neuf mois «We are founders» débutera en septembre, 50 places - individuelles ou par équipe - sont disponibles. L’appel aux candidatures est lancé ce lundi.

L’objectif de la formation est «de faciliter le passage d’un concept commercial à une entreprise capable de voler de ses propres ailes», expliquent les initiateurs. La formation est gratuite, conçue par des entrepreneurs et est ouverte à toute personne intéressée par l’entrepreneuriat. Elle ne nécessite aucun diplôme ni capital de départ.

Outre la formation, les participants auront aussi accès gratuitement à des espaces de coworking dans le Google Atelier Digital ainsi qu’à toutes les fonctionnalités propres à l’écosystème BeCentral.

Accompagnement personnel par des experts de Google, conseils et ateliers pratiques par les investisseurs et entrepreneurs de BeAngels et modules de formation (notamment linguistique) de Bruxelles Formation compléteront l’offre.

Les chercheurs d’emploi participants pourront conserver leurs avantages sociaux et bénéficier d’une prime à la formation.

«Être entrepreneur, cela ne s’improvise pas», note le ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle Bernard Clerfayt. «We are founders, c’est apprendre à créer son entreprise. Parce que l’entrepreneuriat, ce n’est pas inné, l’école ne nous apprend pas à devenir entrepreneur.»