Match nul de l’Union pour conclure la saison, clap de fin pour Sébastien Pocognoli

Dimanche, pour le compte du dernier match de la saison en D1B, l’Union Saint-Gilloise, championne depuis longtemps, a galvaudé un avantage de deux buts face à Deinze et a été contrainte au partage (2-2).

Deniz Undav (24e) et Brighton Labeau (38e) avaient mis les Saint-Gillois devant mais Alessio Staelens (54e) et Dylan De Belder (67e) ont retourné la situation en deuxième période. C’était acté depuis longtemps, l’Union Saint-Gilloise est officiellement sacrée championne de Division 1B avec 70 points, soit 18 de plus que son dauphin, Seraing, qui affrontera Waasland-Beveren dans les barrages pour l’accession à la D1A. Deinze termine la saison à la 5e place avec 39 points.

Sebastien Pocognoli, qui jouait le dernier match de sa carrière, était titulaire pour la première fois de la saison et a été fêté en préambule de la rencontre. L’arrière gauche de 33 ans est sorti à l’heure de jeu.

Dans le même temps, le RWDM a terminé sa saison sur une belle note en l’emportant 0-3 face au Lierse après des buts de Lenny Nangis (23e), Glenn Claes (55e) et Florian Le Joncour (89e). Les Molenbeekois restaient sur 8 matchs sans victoire et terminent la saison à la 6e place de D1B avec 35 points, le Lierse finit la saison sur une série de 12 matchs sans victoire et concluent la saison à la 7e et pénultième place avec 16 petits points. Ce sont les jeunes du Club NXT qui finissent la saison avec la lanterne rouge, les troupes de Rik De Mil n’ont récolté que 13 unités en 28 matchs.