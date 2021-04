Othman Boussaid passeur et vainqueur, Openda reste muet

Othman Boussaid a joué 85 minutes et a donné une passe décisive sur l’égalisation Photo News

Utrecht l’a emporté face à Twente (1-2) dimanche lors de la 30e journée d’Eredivisie. Danilo avait ouvert le score pour Twente avant que Sander van de Streek (49e) et Gyrano Kerk (55e) ne retournent la situation en deuxième période.

Othman Boussaid a joué 85 minutes et a donné une passe décisive sur l’égalisation. Utrecht est désormais 6e d’Eredivisie avec 47 points alors que Twente est 9e avec 37 points.

Plus haut dans le classement, Loïs Openda et Vitesse Arnhem ont partagé l’enjeu 0-0 face à Feyenoord. L’attaquant belge est sorti à la 85e minute. Vitesse conserve donc sa quatrième place avec 57 points et garde donc ses 2 points d’avance sur Feyenoord, cinquième.