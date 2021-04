Majorité d’opinions favorables après 100 jours de gouvernement Biden

L’action de Joe Biden est jugée favorablement par une majorité d’Américains 100 jours après son investiture, selon deux sondages publiés dimanche, les deux tiers du pays approuvant notamment sa gestion de la pandémie.

Quelque 52% des personnes interrogées lors d’une enquête pour le Washington Post et la chaîne ABC ont dit approuver «un peu» (18%) ou «nettement» (34%) la gestion du chef de l’Etat, quand 42% l’ont désapprouvé.

Le tableau est quasiment l’exact négatif du sondage réalisé début 2017 après 100 jours de gouvernement Trump, qui avait fait ressortir 42% d’opinions favorables contre 53% qui désapprouvaient l’action du 45e président américain.

Pour autant, à l’exception de Donald Trump et Gerald Ford, Joe Biden affiche le plus faible taux de satisfaction parmi tous les présidents américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à ce stade de son mandat, signe que le pays demeure polarisé politiquement.

Un second sondage, publié dimanche et réalisé par le cabinet YouGov pour la chaîne CBS, est plus favorable au président américain, avec 58% approuvant son action, contre 42% qui la désapprouvent, mais les personnes sans opinion n’ont pas été prises en compte.

Quelque 72% des Américains interrogés par YouGov ont une opinion favorable de la gestion de la campagne de vaccination contre le coronavirus par Joe Biden et son gouvernement. Ils sont 64% dans le sondage publié par ABC et le Washington Post à porter un regard positif sur son approche de la pandémie.

À l’opposé, seuls 43% des citoyens sondés par YouGov approuvent l’action du président en matière d’immigration, le sujet sur lequel Joe Biden recueille le plus mauvais score, et de loin. Chez ABC et le Washington Post, à peine plus d’un tiers des sondés (37%) jugent favorablement sa gestion de la question migratoire.