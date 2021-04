L’UE va coordonner un apport d’aide à l’Inde via son mécanisme de protection civile

Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, a annoncé dimanche sur Twitter que l’Inde, confrontée à un nombre inédit de nouveaux cas de Covid-19, a demandé de l’assistance à l’UE.

Le mécanisme de protection civile de l’UE a été activé, qui permet de centraliser les offres d’aide de la part des Etats membres et d’une poignée d’autres pays participants.

Ce mécanisme permet aussi à la Commission européenne de coordonner l’envoi d’assistance et de prendre en charge une partie du financement. «L’UE fera tout son possible pour mobiliser de l’assistance pour soutenir les citoyens d’Inde», a indiqué dimanche en milieu de journée le commissaire européen Lenarcic. Le Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) de l’UE est déjà en train de coordonner les offres des Etats membres qui se sont dit prêts à fournir des réserves d’oxygène et des médicaments dans l’urgence, ajoute-t-il.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a indiqué, sur Twitter également, être «alarmée par la situation épidémiologique en Inde». «Nous sommes prêts à aider», ajoute-t-elle.

Selon la BBC, l’Inde avait battu dimanche matin durant quatre jours de suite le triste record du plus grand nombre de nouvelles infections au coronavirus en 24h. Des journalistes sur place font état d’une détresse criante, les hôpitaux étant à bout de leurs stocks d’oxygène et devant refuser des patients qui ont besoin d’une aide respiratoire. Rien que dans un hôpital de Delhi, 20 personnes sont décédées samedi par manque d’oxygène.