Stoffel Vandoorne abandonne le 2e e-Prix de Valence remporté par Jake Dennis

Stoffel Vandoorne (Mercedes) a abandonné dans le second e-Prix automobile de Valence, dimanche sur le circuit Ricardo Tormo.

Le Courtraisien n’a pu rééditer sa folle remontée, la plus belle en sept années de championnat de voitures électriques, réalisée la veille sur le même circuit espagnol. Après avoir été déclassé de sa pole, il avait dû partir 24e et dernier et avait franchi le drapeau à damiers en 3e position.

Dimanche, Vandoorne s’est élancé de la 17e position de cette 6e des quinze courses de ce championnat désormais orné depuis cette année du label championnat du monde. Après avoir activé son premier mode attaque, Vandoorne est remonté en 12e position et après le second, il était entré dans les points à la 9e place. Retombé au 11e rang, il a heurté violemment le Suisse Buemi. Sa Mercedes accusa le coup avec une crevaison et un train avant abîmé. Le retour au stand était suivi d’un abandon, le premier de la saison.

Le Britannique Jake Dennis (BMW), qui avait réalisé la pole le matin, a pris les commandes au départ et ne les a plus quittées dans une course très propre sans voiture de sécurité ni le moindre drapeau jaune. Il remporte son premier succès à sa sixième course de Formule E. L’Allemand André Lotterer (Porsche) a pris la 2e place à 1.483 seconde et le Britannique Alex Lynn (Mahindra) la 3e à 2.428 secondes. Le meilleur tour en piste a été signé pat Alex Sims (Mahindra).

Au classement du championnat, le Néerlandais Nyck De Vries (Mercedes) qui n’a fini que 16e, reste leader avec 57 points devant son équipier Stoffel Vandoorne 48.

Le 7e rendez-vous du championnat de FE se courra le samedi 8 mai à Monaco, sur le circuit de Formule 1.

Samedi prochain, Stoffel Vandoorne participera aux Six Heures de Spa, épreuve d’ouverture du championnat du monde d’endurance (WEC). Il pilotera une Oreca-Gibson LMP2 en compagnie de l’Indonésien Sean Gelael et du Britannique Tom Blomqvist.