Refaelov de plus en plus proche d’Anderlecht

Le Soulier d’or a été aperçu du côté de Neerpede samedi, selon des informations dévoilées par Het Laatste Nieuws et Le Soir.

Lio Refaelov, libre de tout contrat en fin de saison, ne devrait plus évoluer sous les couleurs de l’Antwerp dans le futur. L’Israélien, qui fêtera ses 35 ans ce lundi pourrait s’offrir un nouveau défi dans notre championnat. Selon Le Soir et Het Laatste Nieuws, le médian a été aperçu à Neerpede et pourrait donc s’engager rapidement avec Anderlecht la saison prochaine. Lior Refaelov, actif dans notre championnat depuis dix ans, pourrait donc apporter toute son expérience dans le noyau anderlechtois. Cette saison, l’ancien joueur du FC Bruges a inscrit 9 buts et donné 8 passes décisives pour le Great Old.