VIDÉO | Le pari osé de Nicolas Raskin en cas de victoire du Standard face à Genk

Le jeune médian du Standard n’a pas froid aux yeux.

Ce dimanche, le Standard affronte Genk en finale de la Coupe de Belgique. Un rendez-vous très important pour les Rouches qui ont l’occasion de soulever un trophée et d’arracher un ticket européen, eux qui sont engagés en PO2 en championnat.

Quelques heures avant la rencontre, Nicolas Raskin s’est confié au micro de la RTBF. «Ça va être un match indécis qui se jouera, comme tous les grands matches sur les petits détails. Je la sens bien, cette finale. D’ailleurs, tous les matches, je les sens bien! Mais une finale est encore plus spéciale: un match pareil, personne n’a envie de passer à côté!»

Le Liégeois a d’ailleurs imaginé un pari assez fou en cas de victoire. «J’ai parié que si on gagnait, je devais passer de la bombe rouge dans mes cheveux pour faire rouge et blanc, a indiqué Nicolas Raskin. Mais on va d’abord penser au match et après à la bombe (rires). En vrai, ça me fait peur, mais on en rigolera après le match si la victoire est là.»