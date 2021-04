Les skaters cassent les oreilles des riverains de l’atrium

«C’est un enfer pour nous. Ils sont là tous les jours, même en hiver. On vit cela très mal, on a fait des appels à la police, au bourgmestre. Les gens dans les bureaux n’arrivent plus à travailler. L’impact du skate sur le bois, c’est terrible. Il n’y a apparemment pas d’interdiction légale, la police est déjà venue , mais rien n’y fait; j’ai écrit deux courriers à la Ville. C’est infernal pour tout le monde. Ils sont parfois là de 11 heures du matin à 21 h 40. Ce qui me révolte, c’est que rien n’a été fait pour les habitants», dit Shiam El Anch, l’une des riveraines qui en a manifestement ras-le-bol.