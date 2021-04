Une jeune automobiliste hutoise décède dans un accident

Les secours n’ont rien pu faire pourla jeune Hutoise, qui est morte sur les lieux de l’accident.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une Hutoise de 28 ans a perdu la vie dans un violent accident de la route qui s’est déroulé à Tinlot.

Il était 2 h 32 lorsque les pompiers de la zone Hemeco ont été avertis d’un grave accident de la route qui venait d’avoir lieu entre Scry et le rond-point Saint-Vitu. Peu avant l’appel aux secours, une automobiliste qui circulait sur place a, pour une raison qui reste à déterminer, perdu le contrôle de son véhicule, une Hyundai, et violemment percuté un mur.

Le choc a été particulièrement violent et la conductrice a été grièvement blessée lors des faits. L’automobiliste était d’ailleurs toujours coincée dans son véhicule lorsque les secours sont arrivés sur place. Une ambulance, un véhicule de désincarcération, le SMUR et la police se sont rendus sur les lieux de l’accident pour venir en aide à l’automobiliste. Les hommes du feu ont découpé la voiture et désincarcéré la jeune femme.

Malheureusement, quelques minutes après l’arrivée des secours sur place, les médecins du SMUR n’ont pu que constater le décès de la conductrice. Le parquet a été averti de l’accident aux conséquences funestes tandis qu’un expert devrait être désigné pour tenter de déterminer les causes et les circonstances exactes des faits.