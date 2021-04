L’hommage touchant de Jean-Luc Reichmann à Yves Rénier: «Ce qui va me manquer, c’est son regard malicieux»

Inoubliable interprète du «Commissaire Moulin» pendant plus de 25 ans sur TF1, Yves Rénier est décédé à 78 ans, après avoir marqué le petit écran comme réalisateur également, avec des téléfilms à succès inspirés de faits divers.

Yves Rénier est décédé dans la nuit de vendredi à samedi d’un malaise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a annoncé son épouse Karin à l’AFP.

De nombreuses personnalités ont rendu hommage au «Commissaire Moulin».

Mardi 20 avril, Yves Rénier était encore sur TF1, invité spécial du jeu «Les 12 coups de midi». Jeudi, il était encore à l’écran dans la série Léo Matteï. À chaque fois, aux côtés du même homme: Jean-Luc Reichmann.

«Pour ce dernier épisode qui se passait dans une secte, je lui ai proposé de jouer un gourou, il a ri et il m’a dit: ‘Ok, je veux bien être ton grand gourou’. Ce qui va me manquer de lui, c’est son regard malicieux, tout le temps et son œil bleu. Et sa voix», déclare Jean-Luc Reichmann.

Sur son compte Instagram, il publie une photo avec Yves Rénier où il explique: «On était encore hier au téléphone. Je t’embrasse comme je t’aime».

Ce qui va me manquer de lui, c’est son regard malicieux, tout le temps et son œil bleu. Et sa voix

Pour l’actrice Mathilde Seigner: «C’était un personnage, point. Il était un tantinet provocateur comme moi. Ça pouvait être mon frère, quelqu’un de ma famille. Je ne sais pas quoi retenir, je l’aimais infiniment et il va me manquer».

«Yves Rénier, acteur, nous a donné à voir un justicier au grand coeur avec le Commissaire Moulin et le réalisateur nous a proposé son regard intelligent et humaniste sur les grands faits divers criminels de ces dernières années», a réagi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, adressant ses «condoléances» à ses proches.