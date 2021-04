Le fabuleux périple d’un bourlingeur | Ils rénovent une caravane pour un migrant | Soutenir Make a wish avec un bolide: 10 infos qui font du bien

Le 18 novembre 2015, accompagné de deux comparses, Julien Defourny débarquait à Ushuaia, la ville «du bout du monde», en Terre de Feu. Objectif: au départ de la ville la plus australe (au sud) du globe terrestre, en Patagonie argentine, rejoindre l’Alaska, au nord du continent américain. Uniquement à vélo. Ici il est en Equateur, dans la communauté shuar des Maikiuants. Julien Defourny

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1. Angie, un perroquet de 11 ans, sauvé par les pompiers

Un grand perroquet ara, réfugié dans un arbre à Oteppe, a été sauvé par les pompiers hannutois. Le maître a aussi aidé lors de l’intervention.

2. Ykons: un clip de musique en hommage au personnel du CHR Verviers

Le groupe Ykons rend hommage au personnel hospitalier dans un nouveau clip tourné au CHR Verviers.

3. PHOTOS| Andenne: des tattoos sur des planche de surf en guise de mobilisation pour les toutous

Prendre une planche, de type surf, en bois noble. La confier à un ami plutôt talentueux pour la customiser et, ensuite, la vendre aux enchères sur le site 2e main. Objectif: récolter le plus de fonds possible pour aider les associations liées à la défense animale.

4. PHOTOS | Nandrin: 8 étudiants rénovent une caravane pour un migrant

Ils sont huit étudiants en dernière année d’architecture à l’université de Liège et ils ont tous ont en commun d’avoir été témoins d’une situation d’urgence qui les a profondément bouleversés. Durant dix jours, ils se sont investis pour offrir à Sheeva, un migrant d’origine sri lankaise, un logement pour améliorer son confort.

5. Des bières de 63 ans d’âge vendues aux enchères

Le patron du restaurant de la Faitafondue, sur les hauteurs de Waimes, a retrouvé un casier de bières Abbaye de Thélème de l’ancienne brasserie du Coq d’or, à Wegnez-Pepinster. Il le met en vente sur Internet. Mise à prix: 300€.

6. Un film après ses 46 500 km à vélo à travers les Amériques

Le Jalhaytois Julien Defourny a traversé le continent américain d’Ushuaia à Vancouver. De ce périple de 46 500 km à vélo, effectué en 4 ans, il a réalisé un film documentaire et un livre pour «porter la voix des Amériques».Après être revenu «chez lui» (mais un aventurier comme lui en a-t-il vraiment un?), avec le bonheur de retrouver sa famille et ses amis proches, mais avec la difficulté «de retomber dans un rythme monotone», il se voit évidemment déjà repartir:

7. Fernand en a marre des déchets sauvages: il organise une action

Fernand Van Den Abbeel ramasse régulièrement les déchets le long des routes. Excédé, il organise une action «retour à l’expéditeur».

8. 5 choses que vous ignorez sur la basilique de Koekelberg

La Basilique de Koekelberg, tous les Belges en connaissent ses meringues turquoise surplombant Bruxelles. Mais combien sont entrés sous sa pesante coupole de 43.000 tonnes en cuivre du Katanga? Alors que le Sacré-Cœur Art Déco veut séduire le public local au BANAD Festival, L’Avenir passe quelques-unes de ses 350 portes pour vous en divulguer ses secrets…

9. Un anonyme offre 200 repas aux personnes dans le besoin

Un donneur anonyme jodoignois, membre d’une fondation reprise dans la Fondation Roi Baudouin, a décidé de prendre en charge l’achat de 200 repas-menus au WOK d’Ici (Jodoigne).

10. Il veut récolter 100 000€ pour participer à la Fun Cup

S’il réunit cette somme, le pilote montois Benjamin Gaie entend en reverser 50% pour soutenir l’association qui réalise les rêves d’enfants malades.

