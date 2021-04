VIDÉO | Seraing, vainqueur à Lommel, a bien préparé son barrage pour la montée

Les deux premiers matches de la 28e et dernière journée de la 1B Pro League ont vu le succès de Seraing à Lommel (1-3) et le partage de Westerlo face à Bruges NXT (1-1).

Un doublé d’Abdel Al Badaoui (49e, 80e) et Gerald Kilota (71e, 1-2) ont permis aux Métallos de prouver qu’ils méritaient bien de terminer à la deuxième place (52 points). Seraing jouera les 1er et 8 mai son barrage pour tenter de rejoindre la Jupiler Pro League face à Waasland Beveren, 17e en 1A, qui lui tentera de garder sa place au sein de l’élite.

Lommel, qui a égalisé temporairement par Laurent Lemoine (60e,1-1), termine sur le podium. Le club limbourgeois compte 43 points comme Westerlo (4e) mais a un plus grand nombre de victoires (13 contre 10). Westerlo a pourtant ouvert la marque par Kyan Vaesen (30e, 1-0) mais Maxim De Cuyper (50e, 1-1) a permis aux espoirs brugeois de terminer sur une notre encourageante (13 points). Dimanche à 18 heures, le Lierse affrontera le RWDM et l’Union Saint-Gilloise recevra Deinze. Ces rencontres n’auront aucune répercussion sur le classement: le Lierse (16 points) restera 7e et le RWDM (32 points) 6e. Les positions resteront figées également pour l’Union (69 points) et Deinze (38 points, 5e). Pour les Unionistes, l’intérêt de la rencontre se trouve ailleurs. Après avoir réussi la prouesse de gagner dans tous les stades de D1B cette saison, les Bruxellois peuvent encore égaler le nombre de clean sheets (ils en sont à 12 et le record est de13), garder le brevet d’invincibilité au Stade Marien et, aussi, battre celui du plus petit nombre de buts encaissés (22 buts encaissés et le record est de 25).