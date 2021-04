Battu 3-4 par Crotone, le maintien c’est quasiment mission impossible pour Parme

En s’inclinant 3-4 à domicile lors de la 33e journée, Parme a quasiment perdu toutes ses chances de rester en Serie A italienne la saison prochaine.

Chez les perdants, Maxime Busi a joué tout le match et Daan Dierckx a été remplacé (77e). Alors qu’il reste cinq matches à jouer, Parme reste 19e avec 20 points, 11 de moins que Benevento (17e), qui reçoit l’Udinese dimanche. Crotone est dernier avec 18 points. La première période a été riche en émotions avec quatre buts inscrits. Lisandro Magallan (14e, 0-1) a ouvert la marque pour Crotone et Hernani a égalisé (29e, 1-1). Simy (42e, 1-2) et Adam Ounas (45e+1, 2-2) ont relancé les visiteurs.Gervinho (49e, 2-3) et Valentin Mihaila (54e, 3-3) ont fait des étincelles en début de seconde période puis Simy a porté Crotone définitivement au commandement (69e, 3-4).