VIDÉO | Kiki et Kody chez «Table et Comptoir»

Ce samedi midi, les humoristes de l’émission «Le Grand Cactus» Martin Charlier et Kody étaient présents dans le restaurant libramontois Table & Comptoir.

Après un succès du côté de Herve en mars dernier, ils étaient présents à Libramont dans le cadre du souper-spectacle virtuel «Le Cabaret des Amis». Le principe? La population libramontoise était invitée à réserver un menu au prix de 30 euros. Avec celui-ci, un lien de téléchargement internet leur était offert pour regarder un spectacle proposé par Martin Charlier, Kody et leurs comparses. Cette initiative a permis la vente de 62 menus chez Table & Comptoir. Trois autres restaurants libramontois participaient à ce cabaret: La Vendetta, Inverso Ristorante et Le Traditionnel. En tout, ce sont plus de 150 repas qui ont été confectionnés pour l’occasion. Un réel soutien pour le monde de l’Horeca et du culturel.

