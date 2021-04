PHOTOS | Des milliers de manifestants à Londres contre le confinement et les passeports vaccinaux

Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans le coeur de Londres pour protester contre le confinement, qui est progressivement en train d’être levé, et contre l’instauration possible de passeports vaccinaux afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

En fin d’après-midi, des centaines de participants étaient encore réunis dans le centre de Londres, a constaté une journaliste de l’AFP. Plus tôt dans la journée, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des milliers de personnes défilant dans les rues de la capitale.

Munis de banderoles et panneaux sur lesquels on peut lire des slogans comme «Vous êtes contrôlés», «Pas de masque, pas de vaxx, pas de confinement», ou encore «Reprenons notre liberté!», les manifestants de la marche «Unite for freedom» (Unis pour la liberté) sont partis à 13H00 locales de Hyde Park.

Malgré les restrictions contre les rassemblements de masse, plusieurs organisations différentes ont appelé les gens à manifester en petits groupes contre les dernières mesures de confinement encore en vigueur, ainsi que contre la potentielle mise en place de passeports vaccinaux, étudiée par le gouvernement.

«Aujourd’hui, nous marchons pour notre liberté médicale», peut-on lire sur la page Facebook de Save Our Rights Uk, un des organisateurs, qui dit se «mobiliser contre toute proposition de passeport vaccinal ou de certification du statut covid, car elles vont à l’encontre de l’éthique médicale et de nos droits humains».

«Je vais survivre à cette pandémie en faisant l’opposé de ce qu’ils disent», peut-on lire sur la pancarte qu’arbore fièrement une jeune femme. D’autres se sont munis de parapluies blancs, sur lesquels ils ont peint «No to vax passport» («Non aux passeports vaccinaux).

Cette marche traverse Londres au moment où la capitale a commencé à lever ses restrictions, face à la nette amélioration de la situation sanitaire au Royaume-Uni, pays le plus touché en Europe par le Covid-19 avec plus de 127.000 morts, et la progression de la vaccination.

Après plus de trois mois de confinement, les commerces non essentiels, les terrasses de pubs et de restaurants ainsi que les coiffeurs et salles de gym d’Angleterre ont rouvert leur portes il y a presque deux semaines, rendant aux villes leur animation.