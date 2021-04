Metz, avec Leya Iseka, battu à domicile par le PSG, Mbappé sort sur blessure

Metz n’est pas parvenu à bloquer le PSG samedi dans le cadre de la 34e journée du championnat de France (1-3).

Chez les Grenats, Aaron Leya Iseka a été remplacé (68e). Au classement, le PSG passe en tête avec 72 points, deux de plus que Lille, qui se rend dimanche à Lyon (67e points, 4e). Metz (43 points) occupe la 10e position.

Le PSG a débuté en force avec Kylian Mbappé, parfaitement lancé en profondeur par Ander Herrera. Arrivé à l’entrée de la surface de réparation, l’attaquant a trompé Alexandre Oukidja (4e, 0-1).

Un but est également tombé en début de seconde période: sur un centre de la gauche de Farid Boulaya, Fabien Centonze, au second poteau, a égalisé d’une tête plongeante (46e, 1-1). Le PSG s’est vite remis de ce coup et Mbappé l’a reporté au commandement d’une frappe du pied droit déviée par un adversaire (59e, 1-2). Les Sangermanois ont alors fait courir les Messins derrière le ballon et Dylan Bronn s’est rendu coupable d’un penalty sur Mauro Icardi, qui s’est vengé (89e, 1-3). Aaron Iseka Leya a joué 68 minutes, côté messin, avant d’être remplacé.