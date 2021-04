Davantage de lits disponibles aux soins intensifs dans les hôpitaux belges

On compte à nouveau 83 lits disponibles dans les services de soins intensifs des hôpitaux belges, a annoncé samedi le SPF Santé publique. Vendredi après-midi, on n’en dénombrait plus que 69.

Le faible nombre de lits disponibles est alarmant et a entraîné une collaboration avec l’Allemagne cette semaine. Vendredi dernier, un patient liégeois a été transféré dans un hôpital d’Aix-la-Chapelle. Le SPF a alors décidé de rouvrir un canal officiel. «C’est préférable à la situation dans laquelle les hôpitaux organisent eux-mêmes les transferts», précise Marcel Van der Auwera du SPF Santé publique. «Cela pose souvent des problèmes de remboursement ensuite.»

Ce canal officiel avec l’Allemagne ne devrait pas être utilisé pour le moment, car le nombre de lits occupés a de nouveau diminué. «Pour la première fois, la moyenne des flux entrants sur sept jours est inférieure à celle des flux sortants», explique Marcel Van der Auwera. «C’est encourageant.»

Les soins intensifs accueillaient 875 personnes atteintes de la Covid-19 samedi après-midi.