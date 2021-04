VIDÉO | Rallye de Croatie : Sébastien Ogier leader avant la dernière journée, Thierry Neuville 3e à 10 secondes

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) prendra dimanche matin le départ de la dernière journée du rallye de Croatie, troisième rendez-vous du championnat du monde WRC, en tant que leader.

A quatre étapes spéciales de la fin, il possède une avance de 6.9 secondes sur son équipier le Britannique Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) suit en troisième position à 10.4 secondes.

Après les erreurs de choix de pneus samedi matin, qui ont vu l’avance de 7.7 secondes de Neuville sur Ogier se transformer en un retard de 19.6 secondes, le Belge a essayé de rattraper son retard cet après-midi. Neuville est parti avec des pneus durs et une seule roue de secours dans le coffre. C’est une entreprise risquée avec tous ces cordes, il y a donc un risque considérable de crevaison. Sébastien Ogier peut le confirmer. Dans la deuxième partie de l’ES 13, le Français a dû faire face à une crevaison. A l’arrivée, la gomme à l’avant droit avait presque complètement disparu du pneu. Neuville se déchaîne et reprend 10.1 secondes sur Ogier et 10 sur Evans.

«Avec les bons pneus, la voiture fonctionne très bien. C’était une autre étape de challenges dans laquelle j’ai essayé de conduire efficacement», a déclaré Neuville aux journalistes à son arrivée. Le Français Adrien Fourmaux (Ford Fiesta WRC) a signé le deuxième temps et était à 1.1 seconde de son premier meilleur temps en WRC.

Dans l’étape suivante, le Japonais Takamoto Katsuka (Toyota Yaris WRC) a réalisé le meilleur temps comme le matin. Neuville a été 1/10e de seconde plus rapide qu’Ogier. Dans l’avant-dernière étape de la journée, Neuville et Ogier ont réalisé le même temps et l’écart entre le Français et le Belge est resté de 9.4 secondes. Dans la dernière étape de la deuxième journée, Ogier a été plus rapide d’une seconde que Neuville, qui doit maintenant faire face à un écart de 10.4 secondes.

«J’ai essayé de me battre cet après-midi avec les bons pneus. Seulement il y a eu un problème avec le cric, donc je n’ai pas pu changer mes pneus cet après-midi pendant la liaison», a déclaré Neuville. Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) suit en quatrième position à 37.8 secondes. Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) terminent la journée en cinquième position à 1:16.

Sébastien Bedoret et Thomas Walbrecq (Skoda Fabia R5) ne sont pas non plus arrivés au bout de la journée de course aujourd’hui. Comme hier, ils ont réalisé une excellente performance, mais une double crevaison dans l’ES 14 a eu raison d’eux. Bedoret et Walbrecq n’avaient qu’une seule roue de secours dans le coffre. Ils seront de retour au départ dimanche.

Il reste deux boucles de deux spéciales chacune, couvrant 78,58 km. Ogier remportera-t-il son 51e rallye ou Evans son 4e rallye en Championnat du monde? Ou Thierry Neuville parviendra-t-il à combler l’écart et à remporter son 14e rallye mondial? Les résultats seront connus dimanche, un peu après midi.