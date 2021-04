Coupe de Belgique: des supporters genkois s’illustrent d’une mauvaise manière

Certains supporters genkois ont affiché une banderole aux grilles du Stade de Sclessin.

A quelques heures de la finale de Coupe de Belgique entre le Standard et Genk, la tension est montée d’un cran. Vendredi soir, quelques supporters des deux clans se sont affrontés sur un parking.

Mais, ce samedi, en réponse à des banderoles liégeoises placées en terres Limbourgeoises, certains supporters genkois ont décidé de riposter d’une bien triste manière. Ainsi, ils ont accroché une banderole aux grilles du Stade de Sclessin sur laquelle on peut lire : «Mehdi, remember 17.05.11 Mavinga.»

Une banderole qui fait, évidemment, référence au match du 17 mai 2011. On s’en souvient, Genk et les Rouches s’affrontaient pour ce qui constituait l’ultime match des PO1. Si, au final, ce sont les Limbourgeois qui ont sabré le champagne, l’image que tout le monde retiendra reste l’énorme choc entre Chris Mavinga et Mehdi Carcela. En première période, le médian du Standard reçoit un coup de pied dans le visage de la part de Mavinga. Le Liégeois, inanimé, s’effondre. Tout le monde retient son souffle et certains joueurs du Standard sont en pleurs. « J’ai cru que Carcela était mort », expliquait d’ailleurs, Jean-Michel Javaux, ce matin dans nos colonnes.

Au final, Mehdi Carcela s’en sortira avec de nombreuses fractures au visage et de longs mois de rééducation.

Pas très malin...