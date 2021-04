Les 50 ans et plus invités à se faire vacciner à Bruxelles

C’est désormais au tour des Bruxellois âgés de 50 ans (ou plus) de se faire vacciner contre le Covid-19, renseigne samedi le site dédié de la Région bruxelloise.

Toutes les personnes nées en 1970 ou avant cette année peuvent prendre rendez-vous via la plateforme Bru-Vax ou le call center, tandis que les 45 ans et plus peuvent s’inscrire sur liste d’attente pour bénéficier d’éventuelles doses excédentaires.

Parallèlement, les citoyens ayant reçu une invitation ou considérés comme porteurs de comorbidités continuent d’avoir accès à la prise de rendez-vous pour se faire vacciner.

Selon les derniers chiffres communiqués par la Cocom (Commission communautaire commune), lundi (19 avril), 215.260 personnes ont au moins déjà reçu une première dose de vaccin à Bruxelles.