Première finale pour Samuel Bastien: «Tout le monde est en confiance»

Samuel Bastien disputera dimanche soir (20h45) sa première finale chez les professionnels

Le milieu de terrain du Standard affrontera Genk en finale de la Coupe de Belgique avec un ticket pour les barrages de l’Europa League comme enjeu.

«Je ne pense pas que nous pouvons sauver notre saison sur ce seul match mais c’est sûr qu’une victoire nous ferait du bien. Nous avons perdu énormément de points pendant la saison, nous n’avons pas été à la hauteur», a concédé le milieu de terrain de 24 ans, qui porte le brassard rouche en intermittence avec Mehdi Carcela depuis la blessure de Zinho Vanheusden.

Au club depuis l’été 2018, après la 8e et dernière Coupe remportée par les Liégeois, Samuel Bastien s’apprête à jouer sa première finale chez les professionnels. «Je me sens bien, demain (dimanche, ndlr) sera un grand match. C’est pour ces duels que nous faisons ce métier, tout le monde veut les jouer.»

En championnat, aucune des deux équipes n’est parvenu à s’imposer. Après un partage à Liège en août (0-0), les Rouches ont accroché un point en revenant dans les dernières minutes à Genk (2-2) en mars. «Genk est une bonne équipe, qui possède beaucoup d’atouts. On a vu qu’on pouvait perdre des matches sur des détails, on a manqué de concentration. Et lors d’une finale, c’est ça qui compte.»

Le Standard a finalement accroché les playoffs II grâce à un bilan de 10 points sur 12 pour ponctuer la phase classique. «Tout le monde est en confiance, c’est plus facile pour aborder le match. Mais il faut rester vigilant. Nous allons tout donner pour l’emporter», a dit Bastien, qui a apprécié le soutien des supporters lors du départ de l’équipe vers Bruxelles. «On ne savait pas qu’ils allaient être là. On va le faire pour eux.»

Si Genk peut compter sur son buteur nigérian Paul Onuachu, 29 buts en 33 matches de championnat, Bastien a assuré ne «craindre personne». «Nous avons un très bon groupe, de très bons joueurs. On a démontré notre force de caractère», a ponctué Samuel Bastien.