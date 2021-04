Une livraison record de 900 000 vaccins la semaine prochaine en Belgique

La campagne de vaccination en Belgique devrait connaître un coup d’accélérateur la semaine prochaine avec la livraison de 898.230 vaccins contre le coronavirus, a indiqué samedi Dirk Ramaekers, le responsable de la Taskforce Vaccination.

La livraison des vaccins Johnson & Johnson pourrait connaître un certain retard mais il sera rattrapé, a-t-il précisé.

Sur les près de 900.000 vaccins attendus, 396.630 doses proviennent de Pfizer, 52.800 de Moderna, 386.400 d’AstraZeneca et 62.400 de Johnson & Johnson. On ne sait pas encore combien de vaccins seront envoyés en Belgique lors des semaines suivantes car le calendrier de livraison d’AstraZeneca et Johnson & Johnson n’est pas encore connu pour le mois de mai.

«AstraZeneca continue d’évaluer la situation de semaine en semaine. Johnson & Johnson nous fournira normalement le calendrier de mai la semaine prochaine», a précisé Dirk Ramaekers. «Nous recevrons probablement la livraison le 29 avril avec un nombre de doses légèrement inférieur. Cela s’explique par un lot en retard en provenance des États-Unis. Ça aura peu d’impact car la livraison est encore limitée. Nous prévoyons des livraisons conformes pour mai et juin.»

Selon le tableau fourni par la taskforce, le nombre de vaccins livrés par Pfizer doublera à partir de la semaine du 31 mai pour atteindre plus de 730.000 doses par semaine.