Vandoorne privé de la pole à cause... d’une erreur administrative: il partira en dernière place

Détenteur de la pole position à l’ePrix de Valence, cinquième manche de Formule E, le championnat du monde des voitures électriques, Stoffel Vandoorne devra finalement s’élancer de la dernière place samedi.

Le Courtraisien n’a pas fait vérifier ses pneus avant la course et tous ces chronos ont donc été annulés. Il devra donc partir de la 24e et dernière place. C’est le Portugais Antonio Félix Da Costa qui partira en pole position. Vandoorne perd donc également le point bonus qu’il avait décroché grâce à sa pole position.

Le départ de l’ePrix de Valence sera donné à 15h04.