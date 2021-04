Rallye de Croatie: Thierry Neuville chute à la troisième place après une matinée compliquée

Thierry Neuville et son co-pilote Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) ont perdu la première place du rallye de Croatie, 3e manche du championnat du monde WRC après les quatre premières spéciales de la deuxième journée samedi.

Le pilote germanophone a chuté à la troisième place à 19.6 secondes de Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), nouveau leader.

Avec une sixième puis une huitième place sur les neuvième et dixième spéciales à cause d’un mauvais choix de pneus, Neuville avait dégringolé au classement et pointait à la troisième place à 15.5 secondes d’Ogier. Le Saint-Vithois se reprenait dans la onzième spéciale avec le deuxième chrono à 0.8 secondes d’Elfyn Evans. Dans la douzième spéciale, la dernière des quatre spéciales de la matinée, Neuville a signé le cinquième temps à 4.6 secondes du scratch réalisé par Sébastien Ogier.

«C’était une matinée difficile avec de nombreux problèmes», a réagi Neuville. «Dans la dernière spéciale, j’ai perdu ma pédale de frein et je n’avais pas de frein à main. Nous avons eu de la chance d’avoir atteint l’arrivée. Nous devons faire en sorte que tout soit rentré dans l’ordre pour la boucle de cet après-midi.»

Le pilote Huyndai pointe désormais à la troisième place au classement général à 19.6 secondes de Sébastien Ogier avant les quatre dernières spéciales de la journée cet après-midi. Le Britannique Elfyn Evans pointe à la deuxième place à 7.0 secondes de son équipier chez Toyota