VIDÉO | Promenons-nous au cœur des vergers en fleurs à Rongy

Nous avons parcouru l’un des 3 circuits éphémères proposés jusqu’au 2 mai, notamment au cœur des vingt hectares de terrain où sont récoltées principalement les pommes et les poires des Vergers de Brunehaut. Une marche à la fois poétique et didactique.

Conditions sanitaires obligent, les organisateurs de la marche des vergers en fleurs à Brunehaut – l’ASBL Jeunesse Rongycienne en collaboration avec les Vergers de Brunehaut et Mont-Marche – ne pouvaient pas, cette année, concentrer la manifestation sur un seul week-end comme ce fut le cas lors de la première en 2019.

Ils ont donc décidé d’opter pour la formule désormais bien rodée des circuits éphémères qui, dans le cas précis, seront accessibles jusqu’au deux mai. Une manifestation prolongée dans le temps qui devrait être bénéfique pour la section tournaisienne du Relais pour la vie pour laquelle une urne attend vos dons devant la boutique des Vergers de Brunehaut. Le circuit que nous avons emprunté pour notre vidéo, soit celui de 7 km, prend son départ à côté du terrain de foot de Rongy. ÉdA

Concrètement, ce sont trois circuits de respectivement 3, 7 et 14 km qui sont proposés aux marcheurs et ce, depuis trois points de départ différents – la boutique des Vergers de Brunehaut, le stade de foot et la brasserie de Brunehaut – afin d’éviter de trop importants rassemblements sur un seul et même site. La météo est idéale pour la floraison, vous ne serez pas déçu… ÉdA

Sept km à pied, ça use, ça use… les souliers

Nous avons opté pour la boucle de 7 km, qui fait en réalité près de 500 m en plus. Elle se distingue de celle de 14 km par l’ajout, pour cette dernière, d’une boucle dans les bois de Rongy et d’Howardries.

Notre volonté était de flâner davantage dans les plantations des Vergers de Brunehaut – qui s’étendent tout de même sur une vingtaine d’hectares – sachant que l’on y verrait de milliers de poiriers et de pommiers en fleurs, comme vous le découvrirez sur notre vidéo. Les chiens (tenus en laisse) sont les bienvenus sur les parcours… ÉdA

Ce circuit – comme les autres d’ailleurs, puisqu’ils se chevauchent en plusieurs endroits – est jalonné de panneaux didactiques truffés d’anecdotes sur la fruiticulture. Des panneaux didactiques jalonnent les circuits. ÉdA

Vous apprendrez, par exemple, que les curieuses éoliennes aux pales orientées vers le bas que vous apercevrez sur votre parcours et qui culminent à 15 m de hauteur, permettent de lutter contre les gelées nocturnes en rabattant l’air chaud vers le sol. Vous découvrirez qu’il existe plus de 20 000 variétés de pommes dans le monde et que 80 sont cultivées à Brunehaut. Vous croiserez de curieuses éoliennes dont vous apprendrez l’usage sur les panneaux didactiques. ÉdA

On vous dira, toujours sur ces panneaux, en quoi consistent les techniques de l’arcure, des pièges à hoplocampes, eulias et carparopses ou encore l’utilité des haies au bord des cultures…. Et des tas d’autres choses que nous n’évoquerons pas pour ne pas briser l’effet de surprise. En chemin, les marcheurs ont aussi l’occasion de découvrir des pans importants de l’histoire du village. ÉdA

++D’autres détails sur cette marche dans l’Avenir/Le Courrier de ce lundi 26 avril 2021 ++

Au profit de la section tournaisienne du Relais pour la vie

Dès sa création en 2015 déjà, la section tournaisienne du Relais pour la vie bénéficiait d’un soutien de la part de l’ASBL la jeunesse rongycienne mais c’est quatre ans plus tard, qu’elle développa plus particulièrement un partenariat avec les Vergers de Brunehaut dans le cadre de la première marche des vergers en fleurs.

Une opération similaire devait avoir lieu en 2020 mais elle a été annulée pour les raisons que l’on sait et elle est revenue entièrement remodelée sous la forme que nous venons de décrire pour l’édition 2021. En 2019, le patron des Vergers de Brunehaut, Jacques Dewaele, remettait un chèque conséquent au président tournaisien du Relais pour la vie, Daniel Vandervaeren. Il espère réitérer cela pour l’édition 2021… ÉdA

«Actuellement, 38 villes belges organisent un Relais pour la vie, explique le président de la section tournaisienne, Daniel Vandervaeren. Tournai a organisé son premier Relais en 2015. Le Relais pour la vie (Relay for life) est un événement mondial qui a pris naissance aux USA en 1985, se retrouve actuellement sur tous les continents et a débuté en Belgique il y a 10 ans sous l’égide de la Fondation contre le cancer.

En 2019, les Relais belges ont réuni plus de 75 000 participants et récolté plus de 4 350 000€.

Le Relais de Tournai, cette année-là, a récolté plus de 330 000€ qui ont été intégralement reversés à la Fondation contre le cancer. Nous sommes ainsi le Relais le plus performant de Belgique.

En 2020, la Fondation a réparti pour plus de 24 000 000€ de subsides entre plusieurs dizaines d’équipes de recherche universitaire.»

La marche des Vergers de Brunehaut a elle seule avait permis, en 2019, de récolter pas moins de 6 620€. Une urne attend vos dons pour le Relais pour la vie, juste en, face de la boutique des Vergers de Brunehaut. ÉdA

Si l’on en juge par l’engouement suscité par les circuits éphémères les deux premiers jours de leur ouverture au public, les dons devraient être à la hauteur cette année également