CARTE BLANCHE | Maltraitance: SOS Enfants tire la sonnette d’alarme

La fédération des équipes SOS-Enfants livre cette carte blanche sur le déni de l’enfance maltraitée en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Alors que les autorités politiques et scientifiques se concentrent sur les risques liés à la propagation du coronavirus et sur les mesures sanitaires; Alors que la presse commente largement les décisions gouvernementales successives en mettant le focus sur l’atteinte de nos libertés, sur les conséquences économiques pour les métiers de contact, de l’Horeca, sur les difficultés des enseignants, l’épuisement des soignants; Alors que nous nous demandons comment et quand nous pourrons revivre et circuler «normalement».

Il y a des enfants qui vivent des préoccupations qui vont laisser une empreinte indélébile sur leur existence. Il y a des enfants dont la voix ne porte pas haut et fort, sans «délégation syndicale» pour les défendre et relayer leurs besoins. Il y a des enfants, en survie psychique, qui grandissent exposés à la violence des adultes, violences accrues par le contexte actuel de la pandémie.

Nous, équipes SOS Enfants, nous accordons à penser que la maltraitance des enfants souffre d’une forme de déni public et envoyons aujourd’hui un cri de détresse; les constats et inquiétudes restés trop souvent sans réponses appropriées, se voient amplifiés et aggravés par la crise sanitaire qui nous touche tous depuis un an.

Nos constats sont dramatiques: De nombreuses équipes SOS Enfants font face à une augmentation du nombre de signalements d’enfants maltraités. Complètement engorgés, nous sommes obligés de renvoyer ces signaleurs, familiers ou professionnels, vers un réseau de soin psycho-social saturé lui aussi, assumant à contrecœur l’impossibilité de prendre en charge ces demandes d’aide. Cette situation est insupportable à vivre pour les soignants que nous sommes.

Alors aujourd’hui, face à ce réseau paralysé, nous, équipes SOS Enfants, ne sommes plus en mesure d’assumer adéquatement nos missions de base et de prendre soin de ces enfants et familles polytraumatisés:

- Dans certaines régions, les demandes explosent (à SOS Charleroi: +50%, à SOS Liège-Montlégia: +45% sur le premier trimestre 2021),

- Si d’autres équipes constatent une diminution de signalements, cela nous alarme sur le devenir de ces enfants qui ont disparu des radars,

- Nos équipes doivent faire face à une grave complexification des difficultés familiales,

- Nous restons présents plus longtemps auprès des familles qui ne trouvent pas d’autres relais et, par conséquent, ne sommes plus disponibles pour de nouvelles prises en charge pourtant nécessaires et urgentes.

Par ailleurs, depuis ces derniers mois, la situation des enfants victimes s’aggrave dramatiquement:

- Délais d’attente fortement allongés et actions limitées de nombreux services de santé mentale, de services médico-psycho-sociaux et éducatifs de première ligne,

- Indisponibilité des unités et consultations pédopsychiatriques,

- Pas de place dans les familles d’accueil d’urgence ou dans les institutions d’hébergement de la petite enfance, de l’Aide à la Jeunesse et de l’AVIQ,

Cela a pour conséquence de maintenir des enfants dans des contextes de placement inadéquats et instables,ou en famille alors qu’ils y subissent de graves maltraitances, et de provoquer une maltraitance supplémentaire, institutionnelle dans ce cas.

Nous soulignons encore que:

- La fermeture des écoles a un impact direct sur la maltraitance infantile; l’enfant ne peut plus se confier à propos de la violence subie et se voit privé d’un lieu d’apprentissage et de socialisation primordial.

- La violence intra-familiale augmente fortement dans ce contexte de stress lié à la pandémie. Pourtant,de nombreux intervenants psycho-sociaux de première ligne, de par l’application des mesures sanitairesstrictes, réduisent leur intervention auprès des familles vulnérables.

- Les nouveau-nés en danger sont devenus invisibles: l’ONE limite les interventions à domicile de ses agents. Les situations périnatales considérées comme à risque de maltraitance pour l’enfant à naître ne nous arrivent plus.

Ainsi, nous demandons en urgence:

- De rendre visible ces enfants invisibles : rouvrir ces radars que sont les écoles, les centres de loisirs et sportifs, les services éducatifs et psycho-médico-sociaux de première ligne, etc.

- Que les besoins de l’enfant soient prioritairement considérés dans les mesures prises par les autorités.

- Que le secteur médico-psycho-social et de l’Aide à la Jeunesse assurent une entière disponibilité aux prises en charge des enfants victimes de maltraitance: Nous sommes tous des métiers essentiels où le télétravail ne devrait pas être d’application.

- Dégager un budget exceptionnel pour le renfort d’équipes SOS enfants pour faire face à l’aggravation des situations de maltraitance infantile.

Et à long terme: Une concertation avec les ministres en charge de la petite enfance, de l’aide à la jeunesse et de la santé afin de préciser les moyens dont leurs services spécialisés ont besoin pour faire face à l’augmentation et la complexification des situations de maltraitances infantiles et ainsi, repenser en profondeur une politique plus ambitieuse de lutte contre la maltraitance infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles.