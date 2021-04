La SNCB suspend les essais du projet Linda après un incident: un train a démarré avec les portes ouvertes

La SNCB a décidé de suspendre les essais liés au projet Linda après un incident survenu à Bruxelles-Nord mercredi après-midi, indique samedi l’entreprise ferroviaire.

Un train de passagers a démarré avec les portes ouvertes, mais le conducteur du train a pu actionner le frein d’urgence de sorte que le train s’est à nouveau arrêté quelques mètres plus loin, écrit samedi Het Laatste.

La nouvelle procédure avait été introduite dans la foulée d’un grave accident survenu en 2009 en gare de Dinant. Un accompagnateur de train avait voulu empêcher un navetteur de monter dans le train, alors que le signal de départ avait retenti. Ils étaient tous les deux tombés sur les rails. Le contrôleur avait dû être amputé des deux jambes, le voyageur avait eu l’extrémité du pied coupée.

Une nouvelle procédure de départ avait été élaborée quelques années plus tard, mais ce projet DICE s’est finalement avéré trop complexe. Si bien que DICE a finalement été remplacé par Linda. Ce nouveau système était testé depuis le début de la semaine sur tous les trains de passagers circulant sur la ligne entre Bruxelles et Ostende.

Il est conçu pour simplifier et accélérer les processus impliqués lorsqu’il est temps pour un train de quitter la gare. Le chef de train utilise un smartphone et une montre intelligente pour se coordonner avec le conducteur et la boîte de signalisation - d’abord pour indiquer que le départ est imminent et ensuite pour signaler que le train est prêt et qu’il est temps de partir. Lorsque le chef de train effectue le premier geste de balayage pour annoncer un départ imminent, cette information est également transmise aux écrans d’information de la gare. Ainsi, tout le monde est au courant que le train est sur le point de quitter la gare et que les passagers ne peuvent plus monter à bord.

Cependant les choses ont mal tourné à Bruxelles-Nord: le conducteur a reçu un message lui indiquant qu’il pouvait partir, alors les portes étaient encore ouvertes à ce moment-là. L’ origine de l’incident est encore méconnue.

Entretemps, la SNCB a décidé de suspendre les tests sur tous les trains. «Nous ne prenons aucun risque», déclare Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. «Les tests sont à l’arrêt le temps que nous analysions le système en profondeur. Ce n’est que lorsque nous aurons trouvé une solution que Linda pourra redémarrer.»