«Koh-Lanta: les armes secrètes»: la «trahison» du «King» Vincent

L’épisode de vendredi soir a réservé deux éliminations qui chamboulent toute la suite de l’aventure.

Cette saison de Koh-Lanta s’annonçait sans trop de relief. Le premier épisode post-réunificationlui amène un peu de piment. Et pour cause: ce ne sont pas un mais deux aventuriers qui ont quitté l’aventure… et tous les deux de l’équipe qui était en supériorité numérique.

Le chemin semblait en effet tout tracé pour les jaunes. Mais, lors de l’épreuve d’immunité, Denis Brogniart a réservé une mauvaise surprise qui leur a été fatale. Le vainqueur de ce jeu d’équilibre, le rouge Jonathan, a en effet pu désigner un candidat pour affronter le premier éliminé. C’est ainsi que Thomas s’est retrouvé face à son ami Mathieu pour un duel dont le perdant serait éliminé sur le champ. Et c’est le jeune Corse qui a dû remballer son sac précipitamment.

I don’t want this

Dans la foulée, les jaunes, menés par Shanice, ont voulu «frapper fort» en éliminant un membre du binôme Maxine-Laure. Sauf que Vincent, l’ambassadeur jaune lors de la réunification, avait garanti aux deux amies rouges qu’elles resteraient le plus longtemps possible. Son «I don’t want this» fait d’ailleurs déjà le tour des réseaux sociaux, lui valant le surnom de «King Vincent» par l’ancien candidat Alban (2014 et 2018):

Ouvertement mis sous pression par ses équipiers, Vincent a finalement choisi d’évincer Shanice, qui a obtenu 7 votes contre elle tandis que Laure en a reçu 6. «Il m’a trahie», a-t-elle réagi à chaud.

Du coup, les cartes sont rebattues. On se retrouve avec 5 rouges, 5 jaunes et Vincent au milieu, sachant que Myriam des jaunes a reçu le vote noir et pourra donc voter deux fois. Le prochain épisode s’annonce crucial pour la suite de l’aventure.