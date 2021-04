VIDÉOS | NBA: Stephen Curry repasse au-dessus des 30 points, Brooklyn prend la tête à l’Est

Les Brooklyn Nets ont chipé à Philadelphie la première place de la conférence Est vendredi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball, lors d’une soirée marquée par un nouveau match à plus de 30 points pour la star des Golden State Warriors Stephen Curry.

Sur son parquet, la franchise new-yorkaise emmenée par Kyrie Irving (15 points, 11 passes et 9 rebonds) a dominé Boston 109-104 et compte désormais une victoire de plus que les Sixers (40 contre 39).

C’EST TROP STEPHEN CURRY 🔥🔥🔥pic.twitter.com/QDWQqR3JJd — First Team (@FirstTeam101) April 24, 2021

La première place des Nets reste fragile, Philadelphie ayant la possibilité de recoller samedi lors de son déplacement à Milwaukee (3e).

Après leur défaite à Brooklyn, les Celtics occupent la sixième place de la conférence est, juste derrière Atlanta (5e) qui a neutralisé Miami (7e) sur le score de 118 à 103. Derrière Miami, Charlotte (8e) s’est imposé 108-102 contre Cleveland.

Washington reste pour sa part dans la course pour le play-in, le tournoi qualificatif pour les deux dernières places pour les playoffs, après sa victoire 109-129 à Oklahoma City avec un nouveau triple-double de Russell Westbrook (37 points, 11 rebonds, 11 assists).

Dans les autres matches de la soirée, les Clippers de Los Angeles ont dominé Houston (109-104), Memphis s’est imposé à Portland (128-130) et les Golden State Warriors ont plus largement maîtrisé Denver (118-97).

Les Californiens ont à nouveau pu compter sur l’efficacité de Stephen Curry (32 points, 8 rebonds), qui a atteint la barre des 30 points pour la douzième fois sur ses treize derniers matches. Sa prolifique série n’a été interrompue que par un match à 18 points, mercredi contre les Wizards.