Le prof de philo brûle sa voiture; L’échevin fait pression sur les policiers; Il vole des outils et tombe dans un guet-apens: 11 histoires judiciaires survenues en Wallonie

Face à son Audi saisie par la police, le prof de philo brise les scellés, s’enfuit avec avant de tenter de la faire disparaître; Le voleur d’outils veut rendre son butin mais ça ne se passe pas comme prévu; L’échevin refuse de souffler dans l’éthylotest et menace de briser la carrière des policiers; Au tribunal après avoir fait exploser sa maison… 11 histoires judiciaires surprenantes survenues cette semaine en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. Le prof de philo brise les scellés et brûle sa propre Audi TT

Quelle mouche avait donc piqué ce professeur de philosophie? Déjà condamné pour coups et blessures volontaires et entrave méchante à la circulation routière en avril 2018 à Havelange, il a de nouveau dérapé six mois plus tard. Après s’être emparé de son véhicule saisi, le professeur a gagné les bords de Meuse pour essayer, coûte que coûte, de se débarrasser du véhicule.

2. L’ouïe fine des victimes a bien aidé la police

À Sambreville et Châtelet, des personnes âgées ont été surprises en pleine nuit par des voleurs déterminés. Le parquet parle de faits «crapuleux». Et c’est l’ouïe fine qui a permis à la police de retrouver les malfrats.

Citation de la semaine Vous vous comportez comme des galopins. À vos âges, n’avez-vous rien d’autre à faire que de vous retrouver au tribunal pour quelques parcelles de terre? + LIRE LE COMPTE-RENDU

4. Il vole des outils à son patron pour se payer, veut en rendre mais tombe dans un traquenard

«Je suis revenu chercher ce que la société qui m’avait engagé me devait!» Avec l’aide d’un comparse, ils se sont rendus sur le chantier de construction au volant d’un mobil-home et ont dérobé de l’outillage. Identifié par des caméras, ils ont voulu rendre le matériel pour éviter des poursuites. Sauf qu’ils sont tombés dans un guet-apens.

5. Impliqué dans un accident, l’échevin menace de ruiner la carrière des policiers

Ayant causé un accident de circulation, l’échevin (au moment des faits) est visiblement alcoolisé, et joue de son influence pour tenter de se soustraire au contrôle. «Il dit que l’éthylotest est négatif, alors qu’il est positif, traite les verbalisants de menteurs, explique l’avocat des trois policiers. Comme ça ne marche pas, il va appeler ou faire semblant d’appeler le bourgmestre et demander le numéro de téléphone du chef de corps de la zone de police, et dire qu’il va faire sauter leur carrière.»

Citation de la semaine (bis) Il est vrai que lui faire manger des excréments du chien et boire de l’urine, c’est plus frais et bio… + LIRE LE COMPTE-RENDU

7. Père et fils, braqueurs de supérette

Parce qu’ils devaient honorer une dette de 800€ auprès d’un dealer de cocaïne, Philippe et son fils ont décidé de braquer la supérette. Le papa a avoué que c’était à lui que revenait l’idée. Une fois sur place, il a bloqué la porte avec son pied tandis que son fils braquait l’étudiante qui tenait la caisse avec une arme factice: «tu sors tout. Sinon, je te tue.»

8. Au tribunal après avoir fait exploser sa maison

«J’avais déjà fait plusieurs tentatives de suicide, mais sur les rails ou par des médicaments, explique-t-elle. Je n’ai pas le souvenir d’avoir mis le feu à une bonbonne de gaz.» Le 10 janvier 2017, une maison explosait à la rue de la Bonneterie. L’habitante aurait mis volontairement le feu à une bonbonne de gaz. Elle est venue s’en expliquer au tribunal.

9. Il trouve qu’une voiture le suit de trop, il accélère à 150km/h… sauf que c’était la police

Le 22 décembre 2019, il est 3 h 30 du matin. Une Alfa Roméo quitte le village de Latour pour rejoindre le centre-ville de Virton par la rue du Bosquet. «Je sentais une voiture me coller depuis quelque temps, raconte le conducteur devant le tribunal correctionnel d’Arlon. Tout d’un coup, j’ai vu le gyrophare bleu s’allumer. J’ai compris et je me suis arrêté.» Le hic, c’est qu’il roulait à 150 km/h dans le centre-ville de Virton et qu’il était au volant sous l’influence de l’alcool.

