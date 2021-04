Manifestation des gardiens de la paix de Bravvo pour dénoncer leurs conditions de travail

Les personnes se sont rassemblées dans la sobriété, sans banderoles, ni pancartes. Des discours ont été prononcés.

Près d’une cinquantaine de travailleurs de l’ASBL de prévention Bravvo et de syndicalistes du Setca et de la CNE ont manifesté vendredi en début d’après midi devant le bâtiment de la Bourse à Bruxelles, pour dénoncer la gestion du personnel et mettre en lumière un mal-être grandissant.

Les syndicats ont apprécié la démission de la direction, annoncée il y a deux semaines et effective pour la fin du mois d’avril, mais ont souhaité faire valoir que cela ne résoudrait pas l’ensemble de leurs problèmes. Ils ont aussi déploré 3 nouveaux licenciements sur ces dernières semaines.

«On n’a pas toujours pas de concertation avec les travailleurs sur l’organisation du travail dans le système en place», remarque Christophe Vancsek, délégué syndical Setca. «Aujourd’hui, les agents travaillent malgré eux de 14h30 jusqu’à 22h00 et leurs demandes de congés sont refusées. On est toujours en discussion sur le règlement de travail de 2006, qui traite justement des questions d’horaires, des gradations des sanctions...» Les syndicats pointent encore des restructurations des équipes et des changements de sites imposés sans concertation aux travailleurs.

La CNE et le Setca estiment que ces problèmes constituent des menaces sur la santé des travailleurs et la qualité du service. «On détruit l’outil», avance Christophe Vancsek. «Les anciens partent. On fait normalement de la prévention et on vire de plus en plus vers le sécuritaire, la répression. Cela change complètement notre rôle et nous met plus en danger. La forme d’ASBL de Bravvo nous place dans le privé et donc on ne bénéficie pas de la protection des travailleurs du public en cas d’agressions». Il pense que l’évolution du travail nécessiterait un débat en concertation avec les travailleurs.