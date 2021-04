Il y a dix ans, Philippe Gilbert remportait Liège-Bastogne-Liège: dix acteurs s’en souviennent

Il y a dix ans, Philippe Gilbert gagnait Liège-Bastogne-Liège. Un exploit qu’il réussit dans la foulée de ses succès à la Flèche brabançonne, l’Amstel Gold Race et la Flèche wallonne. Retour avec dix interlocuteurs sur une édition inoubliable de la Doyenne.

1. Andy Schleck: «En état de grace»

Photo News Philippe Gilbert et Andy Schleck s’apprécient fortement. Ils continuent à entretenir une relation amicale que n’a pas mis à mal la Doyenne 2011. Ce jour-là, le vainqueur du Tour de France 2010 (3) et son frère Fränk (2) avaient été les seuls à pouvoir suivre le Remoucastrien jusqu’à Ans, avant d’être déposés au sprint.

«Nous n’avions jamais réussi à le lâcher, glisse le cadet de la fratrie luxembourgeoise. Je ne nourris aucun regret, car nous avons tout essayé, mais Phil était tout simplement imbattable cette fois-là. Bien sûr, j’aurais préféré monter à sa place sur la plus haute marche du podium, mais quand tu tombes sur un tel champion, qui plus est en état de grâce, il n’y a rien à faire. Aujourd’hui encore, je me dis que ce podium avait quand même une sacrée allure.»

2. Tim Wellens: «Une époque fabuleuse»

Photo News Lorsqu’on lui parle de Philippe Gilbert, Tim Wellens est surtout admiratif de la longévité du Remoucastrien et des précieux conseils qu’il a pu donner à la jeune génération. Pour le Trudonnaire, outre la démonstration de Liège, le champion du monde 2012 a marqué une époque. «J’avoue ne pas avoir de grands souvenirs de cette arrivée en 2011, même si je me souviens de la manière dont il avait battu les frères Schleck. Je n’ai plus en tête le lieu où j’ai vu cette course. Pour lui, c’était une période époustouflante, on avait la sensation que personne ne pouvait le battre. Quand on voit la carrière qu’il fait, cela semble impossible d’arriver un jour à sa hauteur. Aujourd’hui, son palmarès est le meilleur argument dans les choix de l’équipe. Je crois sincèrement que Phil a plus d’influence qu’un directeur sportif, au sein de notre formation. S’il dit quelque chose durant la course, on n’osera pas dire l’inverse. C’est aussi normal, car aucun n’a remporté autant de grandes courses que lui.»

3. julian Alaphilippe: «J’étais encore à l’Armée de terre»

J Photo News ulian Alaphilippe n’a pas pour habitude de ressasser le passé. Il préfère regarder devant lui. Pourtant, il commente avec aisance la dizaine de jours de folie vécue par Philippe Gilbert en 2011, de l’Amstel Gold Race à La Doyenne.

«Quand je pense à tout ça, cela me paraît si loin, sourit le champion du monde. J’étais encore à l’Armée de terre et je ne m’imaginais même pas prendre part à l’une de ces courses. Et dix ans après, me voilà ici à prétendre au doublé Flèche wallonne-Doyenne. Y parvenir, ça doit être très fort. Je me souviens avoir été très impressionné par la performance de Philippe. Et, en plus, il avait également remporté l’Amstel. Un tel triplé va devenir de plus en plus difficile à réaliser, il me semble.»

4. Thierry Marichal: «Sans accident, on savait qu’il y arriverait»

D.R. Présent sur la Doyenne, en tant que directeur sportif de Verandas Willems-Accent, Thierry Marichal avait un regard particulier sur l’avant de la course, en y voyant son ami. «J’étais supporter de Phil dans la voiture Accent, c’était un grand moment lorsqu’il a gagné. Mais au-delà de ce succès, son printemps avait été exceptionnel avec ses quatre victoires. On savait que sans accident, il remporterait Liège-Bastogne-Liège, l’épreuve dont il rêvait. C’est dingue qu’il est encore là dix ans plus tard avec une telle mentalité conquérante malgré les pépins physiques qu’il a connus. Son hygiène de vie, son humilité et sa mentalité sont des exemples pour les jeunes. Je me rappelle qu’aux entraînements ensemble, il prenait un malin plaisir à me faire exploser de sa roue. C’est un compétiteur dans l’âme, la Wallonie peut s’estimer heureuse d’avoir eu un tel ambassadeur.»

5. Marc Sergeant: «Il était comme chez lui, porté par le public»

Photo News Cette année-là, Marc Sergeant a vécu, de son propre aveu, quinze jours vraiment inoubliables. «En prenant le départ de la Doyenne, nous étions euphoriques. On avait l’impression que rien ne pouvait nous arriver, se rappelle le directeur sportif de Lotto-Soudal, déjà en place à l’époque. Philippe avait gagné la Flèche brabançonne, l’Amstel Gold Race et la Flèche wallonne. Si nous avons pu l’emmener en très bonne position jusqu’au final, ce fut grâce au travail colossal de Jürgen Vandewalle, qui fit 140 kilomètres en tête du peloton pour aider à rattraper les échappées. Au pied de la côte de Wanne, on savait déjà que Philippe serait très difficile à battre. Il était comme chez lui, porté par le public qui avait écrit son nom un peu partout sur la route.»

6. Rodrigo Beenkens: «La Semaine sainte de Gilbert»

Rodrigo Beenkens, commentateur emblématique à la RTBF, s’était préparé au sacre de Philippe Gilbert sur ses terres. «Il y a parfois des victoires qu’on attend, celle-là en fait partie. On savait qu’il avait de grandes chances de gagner, encore davantage lorsqu’il s’est retrouvé avec les frères Schleck. C’est mieux d’arriver avec eux qu’avec Valverde et Cavendish. C’était la Semaine sainte de Gilbert, ce qu’il a réalisé en douze jours, avec l’enchaînement Flèche brabançonne, Amstel, Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège, était tout simplement dingue. Lorsqu’on parle de sa carrière, on n’arrive pas à choisir un moment, c’est dire ce qu’il est parvenu à réaliser. C’est finalement le plus bel hommage qu’on peut lui rendre. Il a ce truc que seuls les grands champions ont. Cela ne m’étonne pas que les rencontres entre Philippe Gilbert et Eddy Merckx se passent toujours bien. On naît avec cette rage de vaincre.»

7. Loïc Vliegen: «On me l’a crié au bord de la route»

L BELGA oïc Vliegen, très proche de Philippe Gilbert, n’avait pu voir l’exploit de son compatriote wallon dans la Doyenne des classiques. «Je roulais chez les juniors, je n’avais donc pas vu sa victoire à la télévision. Néanmoins, je me rappelle que quelqu’un m’avait crié au bord de la route que Philippe avait gagné, lorsque j’étais dans le peloton.» Icône du cyclisme wallon, le Remoucastrien a été un véritable exemple pour la génération de Vliegen. Ce dernier était attendu comme son successeur, toutes proportions gardées, en tant que fer de lance du cyclisme au Sud du pays. «Ce n’est pas difficile d’exister derrière Phil. C’est vrai qu’on m’a considéré comme le coureur pouvant m’illustrer après lui côté wallon. Mais des Philippe Gilbert, il y en a rarement. Si je peux avoir un jour le dixième de son palmarès, j’en serai ravi.»

8. Maxime Monfort: «Phil était en mode vainqueur»

BELGA Grand ami de Philippe Gilbert, Maxime Monfort roulait pour le rival en 2011. Il était, en effet, au service des frères Schleck chez Leopard Trek. «Nous avons pesé sur cette Doyenne. Malheureusement, il n’y avait rien à faire face à Phil, explique l’actuel manager de la performance chez Lotto-Soudal. Il était juste très fort et il a pu exprimer sa science de la course sur un parcours qu’il connaissait par cœur.»

Le Nadrinois estime que toutes les conditions étaient réunies pour le succès de Gilbert à Ans. «Cette année-là, Phil était en mode vainqueur. Tout simplement. Il évoluait dans une bulle de confiance incroyable. Son état d’esprit était tel qu’il se révélait intouchable.»

BELGA Florian Sénéchal a grandi chez Deceuninck-Quick Step lorsqu’il a côtoyé Philippe Gilbert, une «exception». «Il m’a dit de perdre du poids. Quand ça vient de lui, on ne peut qu’écouter. Cela m’a aidé ces dernières années», précise d’ailleurs le Nordiste.

En 2011, alors qu’il n’avait que 17 ans à l’époque et qu’il roulait chez les juniors, le Français avait apprécié la manière dont le puncheur wallon avait dominé les frères Schleck. «C’était vraiment impressionnant. Pour contrôler les Schleck comme cela, il était sûr de son coup. Ce qu’a fait Philippe, il y a dix ans, c’était du grand cyclisme, une course qui est dans les mémoires pour toujours.»

10. Christophe Detilloux: «Il pouvait ne rien faire»

Photo News Christophe Detilloux fut équipier de Philippe Gilbert jusqu’en 2007 à la FDJ. «Déjà à l’époque, il avait le souci du détail. Trois paramètres sont importants pour un coureur: l’entraînement, la diététique et le repos. Ce dernier aspect est parfois difficile à respecter. Mais pas pour Phil. Lui, il pouvait ne rien faire entre les entraînements.»

En 2011, Detilloux travaillait à la Province de Liège. «Je me suis retrouvé sur la ligne d’arrivée de la Doyenne. Il y avait une ambiance folle. J’avais la chair de poule. Je peux imaginer ce que Philippe a dû ressentir.»