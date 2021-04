Le moratoire sur les expulsions locatives prend fin samedi

Le moratoire prendra donc fin samedi, le 24 avril, à la dernière échéance fixée.

Il n’y aura pas de nouvelle prolongation du moratoire sur les expulsions de logements appliqué et reconduit à plusieurs reprises depuis octobre dernier, a-t-on appris vendredi auprès du cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Le point a été abordé jeudi lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement bruxellois.

La Région, comme le Syndicat des propriétaires et co-propriétaires, attendaient vendredi encore l’issue d’un jugement en référé sur un recours de cette organisation contre le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort dans le contexte de la dernière prolongation en date. Le SNPC se fait le relais de nombreuses plaintes quant à l’impact du moratoire sur le niveau des impayés et l’organisation des expulsions qui nécessitent une coordination des huissiers et des services de police.

En fin de journée, le cabinet du ministre-président bruxellois indiquait à l’agence Belga que le tribunal avait donné raison à la Région bruxelloise.

Par ailleurs, le plan d’urgence logement présenté il y a quelques semaines par la secrétaire d’État bruxelloise en charge du logement, Nawal Ben Hamou (PS), prévoit dans son action 28 une évaluation de l’ordonnance sur le bail à loyer et de la réglementation relative aux expulsions. Sont aussi dans les cartons, via ce plan, la mise en place d’un monitoring des expulsions et une évaluation de la nécessité de créer un fonds de prise en charge des arriérés de loyers.

Selon le cabinet de Mme Ben Hamou, le moratoire hivernal sur les expulsions de logements sociaux sera étendu à terme à tous les logements publics. La possibilité de mise en place d’un moratoire hivernal pour les logements privés sera examinée.