Chimay: la Parapète est fermée ce weekend

Vendredi, la Commune de Chimay et la police de la zone Botha ont partagé l’avis suivant.

Durant tout le week-end, dans le cadre des travaux d’installation d’un rond-point au lieu-dit La Parapète à Chimay, l’entreprise chargée par le SPW Travaux procèdera à l’asphaltage et au marquage de la voirie.

+ À LIRE | Important contrôle routier sur le zoning

À cet effet, la circulation des véhicules y sera donc interdite à partir du vendredi 23 avril à 18 h jusqu’au lundi 26 avril à 18 h.

Les automobilistes devront suivre les déviations suivantes:

Venant de Chimay, du rond-point de la cuve vers Bourlers (via la rue de Bourlers), du carrefour de Bourlers vers Baileux (via la rue des Blanches Terres), rue de Rocroi (vers Sudhaina) pour rejoindre la N99, et inversement venant de Couvin.

Ajoutons que seront également fermées à la circulation la rue des Juifs à Bourlers vers la Parapète (sauf circulation locale) et la rue des Ficheries à Virelles à hauteur du carrefour avec la rue Forge-Monseu.