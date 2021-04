Kinepolis veut rouvrir en juin

Kinepolis veut rouvrir ses salles en juin si de véritables événements en salle sont possibles comme prévu, a indiqué une porte-parole du groupe de cinémas.

En juin, il devrait être possible d’organiser des événements tant à l’intérieur et qu’à l’extérieur pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, a annoncé le Comité de concertation ce vendredi. Les participants devront porter un masque, rester assis et respecter la distanciation à l’intérieur.

Les cinémas Kinepolis comme les autres cinémas sont fermés depuis fin octobre.