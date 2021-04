VIDÉOS | WRC Croatie: Thierry Neuville conclut la première journée en tête

Thierry Neuville espérait briller sur ce rallye et il l’a prouvé ce vendredi. Au terme d’une première journée marquée par la sortie de Kalle Rovanperä, le Belge occupe la première place du classement provisoire.

À l’issue de la première journée du rallye de Croatie, 3e manche du championnat du monde WRC, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) sont en tête du classement. Le duo a remporté trois des huit spéciales vendredi et possède une avance de 7.7 secondes sur son premier poursuivant, le champion du monde français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC).

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) est 3e à 8.0, devant l’Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) à 31.9 et l’Irlandais Craig Breen (Huyndai i20 Coupé WRC) à 54.9. Le Français Adrien Fourmeaux (Fiesta WRC), copiloté par le Belge Renaud Jamoul, est 6e à 1:14.7.

Le Français Adrien Fourmeaux (Fiesta WRC), copiloté par le Belge Renaud Jamoul, est 6e à 1:14.7. AFP

Cette première journée a été marquée par la sortie de piste du leader du championnat du monde Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC). Le Finlandais de 20 ans est parti à la faute dès la première spéciale et a dû abandonner.

Après trois scratchs sur quatre en début de journée, le Saint-Vithois a terminé deux fois deuxième et deux fois troisième dans la boucle de l’après-midi. «Les sensations sont bonnes. J’ai la sensation que les changements d’adhérence sont plus difficiles à gérer avec ces pneus et nous devons nous adapter», a expliqué Neuville après la 7e des huit spéciales de la journée, soulignant que la voiture «fonctionnait à merveille».

Samedi, deux boucles de quatre spéciales, pour un total de 121,92 kilomètres chronométrés, attendent les pilotes. Le tronçon Stojdraga - Gornja Vas (20,77 km), est présentée comme la spéciale phare du week-end, surnommée la «spéciale aux mille virages». Étroite et sinueuse, elle mettra à mal les pilotes.