VIDÉOS & PHOTOS | Découverte incroyable sur le site du premier hôpital liégeois: «On creusait pour installer l’arrivée de gaz et d’eau et on est tombé dessus par hasard»

Une ancienne léproserie

Clin d’œil du destin ou de l’histoire, la découverte de ce puits en pleine période de confinement rappelle l’histoire du site et, a priori toujours, celle du fameux puits.

«C’est un lieu qui a huit siècles de présence humaine, rembobine Jacques Galloy. Et c’est ici qu’a démarré le premier hôpital de Liège, vers 1100. À cette époque, des lépreux ont commencé à fréquenter le site, à s’isoler ici, car rejetés de la ville. On les confinait en quelque sorte dans cet endroit, de l’autre côté des rivières et, donc dans ce cas-ci, de la Meuse. Il y avait un magnifique point d’eau et la route vers l’Allemagne passait à proximité. Les lépreux, ainsi confinés, avaient donc accès à l’eau et au pain qu’on leur jetait dans des paniers depuis la route.»

Situé au pied de la rue de Robermont, le site abrite aujourd’hui l’ASBL Sanctuaire de Sainte Julienne de Cornillon. EdA - Romain Veys

Devant cette présence de plus en plus nombreuse de malades de la lèpre, un premier clocheton sera érigé vers la fin du 12e siècle, avant qu’une petite orpheline à l’éducation catholique et l’esprit très mystique ne vienne investir son temps, sa vocation et sa fortune, dans la construction d’une première léproserie.

En parfait état de marche

«Le puits fait 8 mètres de profondeur et semble en parfait état de fonctionnement, reprend Salvatore Mula. Quand nous l’avons trouvé, nous avons tenté de pomper l’eau qui s’y trouvait dans le fond. Cette eau était limpide. Mais après trois heures, on a remarqué que le puits se remplissait à nouveau. Il semble donc qu’il soit encore alimenté.»

Fermé pendant près de 150 ans sous la forme d’un carmel, le sanctuaire s’ouvre aujourd’hui sous la forme d’un béguinage contemporain: «D’un côté, nous avons accueilli une communauté de sœurs clarisses, détaille Jacques Galloy. De l’autre, nous avons 11 unités de logement qui forme un béguinage contemporain, un mode de vie où les gens vivent ensemble dans un lieu qui est beau, qui est inspirant, autour d’un projet chrétien. Et donc cette tranchée creusée qui a permis de découvrir ce puits a pour but d’amener l’eau et l’énergie dans ces logements.»