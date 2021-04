Le débrief du jour: Les précisions du Codeco | Policière tuée près de Paris | De Block reconnaît l’erreur

Un nouveau comité de concertation; une policière tuée au couteau près de Paris; l’aveu de Maggie De Block en Commission; le décollage de Space-X; de nouveaux événements de Still Standing for Culture : voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce vendredi 23 avril 2021.

1. Codeco

Le Comité de concertation de ce vendredi doit surtout être question de fixer un cadre pour les conditions de réouverture de l’horeca et la tenue d’activités culturelles, sportives, événementielles. Il est notamment acté que les terrasses, qui rouvrent le 8 mai, devront fermer à 22h.

+ À LIRE ICI | Comité de concertation : toutes les infos

Ce vendredi, on est par ailleurs repassé sous la barre des 3.000 patients hospitalisés. Mais la situation reste «précaire», selon le centre de crise.

+ À LIRE ICI | «Situation précaire», «casse-tête», soins intensifs «en surrégime»: Sciensano craint «un scénario italien» pour les hôpitaux belges

+ À LIRE AUSSI | Le bilan chiffré de ce vendredi

2. Policière mortellement poignardée

Un homme a tué à coups de couteau une fonctionnaire de police, vendredi dans l’entrée du commissariat de Rambouillet, près de Paris en France, avant d’être tué par les tirs d’un policier, a-t-on appris auprès du parquet de Versailles et de source policière.

+ À LIRE ICI | Drame près de Paris: 1 homme tue au couteau une fonctionnaire de police avant d’être abattu

3. L’aveu de De Block

Auditionnée en commission spéciale, Maggie De Block a admis que ne pas reconstituer le stock de masques immédiatement avait été une erreur.

+ À LIRE ICI | De Block le reconnaît: ne pas reconstituer le stock de masques était une erreur, «nous n’avons pas pensé que c’était urgent»

4. Space X s’envole avec Thomas Pesquet

SpaceX a envoyé ce vendredi quatre astronautes, vers la Station spatiale internationale. Le Français Thomas Pesquet est de la partie.

+ VIDÉOS & PHOTOS | SpaceX a décollé vers la Station spatiale internationale avec 4 astronautes à bord, dont Thomas Pesquet

5. De nouveaux événements interdits en soutien à la culture

Still Standing for Culture a publié sa programmation de reprise entre le 30 avril et le 8 mai. 85 lieux culturels ont déjà confirmé leur participation. Ils accueilleront pendant 9 jours des spectateurs en respectant les protocoles sanitaires en vigueur.

+ À LIRE ICI | Still Standing for Culture se déconfine sans autorisation préalable, voici la liste des 85 lieux culturels qui participeront