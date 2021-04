Comité de concertation: les terrasses fermeront à 22h, conférence de presse à 18h15

Un nouveau Comité de concertation s’est tenu ce vendredi après-midi. Il a surtout été question de fixer un cadre pour les conditions de réouverture de l’horeca et la tenue d’activités culturelles, sportives, événementielles.

Le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées se sont retrouvé ce vendredi après-midi pour un nouveau comité de concertation. La réunion a débuté à 15h00.

La conférence de presse consécutive au comité de concertation de ce vendredi aura lieu à 18h15, a annoncé le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo. Vous pourrez la suivre en direct dans cet article.

Parmi les secteurs qui attendent des précisions, il y a bien sûr l’horeca, avec la réouverture des terrasses prévue pour le 8 mai. Une première indiscrétion a fuité dans l’après-midi: ce sera fermeture à 22h maximum. Un maximum de 4 personnes seront autorisées autour d’une même table (exception pour les foyers de plus de 4 membres).

Plan plein air

La réouverture progressive du secteur événementiel et de la culture était également au programme. Un premier assouplissement dans le cadre du «plan plein air» est attendu pour le 8 mai avec des assouplissements supplémentaires dans le courant du mois de juin.

Le 8 mai, la jauge serait portée à 50 personnes à l’extérieur, confirme-t-on à bonne source. Dans le même temps, des événements-tests pourront avoir lieu à l’intérieur. En juin, il devrait être possible d’organiser des événements tant à l’intérieur et qu’à l’extérieur pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Les participants devront porter un masque, rester assis et respecter la distanciation. Cet assouplissement reste toutefois conditionné à l’avancement de la campagne de vaccination (avec un objectif de 80% des personnes souffrant de comorbidités vaccinées) et au taux d’occupation des lits de soins intensifs par des patients Covid (maximum 500).

Aucune décision n’a été prise concernant les événements pour les mois de juillet et août, ajoute-t-on à plusieurs sources.

Un nouveau comité de concertation est prévu le mercredi 12 mai, la veille du congé de l’Ascension.

Le Premier ministre détaillera donc les mesures prises à 18h15.

