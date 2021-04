Le Montois Benjamin veut récolter 100 000€ pour participer à la Fun Cup et soutenir Make A Wish

S’il réunit cette somme, le pilote montois Benjamin Gaie entend en reverser 50% pour soutenir l’association qui réalise les rêves d’enfants malades.

Le Montois Benjamin Gaie est un fan de sports moteur. Enfant des années 80 et 90, ses dimanche après-midi étaient rythmés par les Grand Prix de Formule 1, qui étaient le théâtre d’une rivalité légendaire entre un certain pilote brésilien et un Français.

«J’étais fasciné par cette voiture rouge et blanche qui était pilotée par Ayrton ‘Magic’Senna à la fin des années 80 et au début des années 90, témoigne-t-il. Sa rivalité légendaire avec Alain Prost était fascinante. Ils ont fini par se réconcilier quelques mois avant la disparition du grand Ayrton le 1er mai 1994 à Imola. Il était si charismatique et généreux envers son pays, qu’il suscitait en moi, une grande admiration.»

Malgré la disparition du champion brésilien, la passion de la F1 demeure et Benjamin roule sur les traces de ses idoles en se lançant dans le karting. En 1998, il termine 5e de sa catégorie en championnat de Belgique, mais ses études le contraignent à arrêter la compétition.

Rêve d’ado

23 ans plus tard, pour ses 40 ans, il s’apprête à remettre casque et combi, mais pour s’assoir derrière le volant d’une Coccinelle pour la plus longue course du monde: les 25 h VW Fun Cup, à Spa-Francorchamps. «J’ai envie de me surpasser et de réaliser un rêve d’adolescent», s’exclame-t-il.

Mais ce n’est pas son seul objectif: «Tourner en rond pour dire de tourner en rond sur un circuit ne m’intéresse pas. Il me faut un but, un challenge et une motivation.»

Et sa motivation sera de rouler pour les enfants malades. Son équipe, le CG Racing Club, a signé une convention de partenariat avec Make A Wish Belgium South. Cette association caritative permet à des enfants malades de réaliser un rêve, mais la crise du coronavirus a plombé ses finances. Et Benjamin s’est fixé un objectif ambitieux: récolter 100 000€ d’ici le 30 mai, afin de pouvoir en reverser la moitié à l’association.

Rêve couteux

L’autre moitié, ce sera son sponsoring. Dans les conditions actuelles, «il est très difficile d’obtenir un sponsoring via une société ou une entreprise. C’est pour cela que j’ai eu recours au financement participatif et j’ai l’espoir et la conviction de voir de nombreuses personnes se joindre à notre projet», avec sa dimension caritative.

Inscrire une voiture à la Fun Cup coute 33 000 euros. Le premier palier de 7 500€ ne couvre ainsi que l’inscription à la course et l’équipement de pilote de Benjamin. Si celui-ci est atteint, 10% seront reversés à Make-a-Wish. La part de dons augmentera au fur et à mesure des paliers, jusqu’à atteindre 50% si l’objectif ultime est atteint.

Si actuellement les dons ne sont pas nombreux (21 personnes pour 610€ à l’heure d’écrire ces lignes), «je reste très positif et très optimiste, le déclic peut se faire à tout moment! Le projet se clôture le 30 mai et tout reste possible!» Son rêve: réunir 20 000 personnes qui donneraient chacune 5€.

Pour soutenir Benjamin et Make a Wish: www.kisskissbankbank.com.