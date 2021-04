Cette semaine dans vos oreilles: Tom Jones se réinvente, Clio en plein spleen et un LO prometteur

Vieux briscard pop, Tom Jones possède plusieurs atouts dans sa manche: sa voix et sa curiosité. La preuve à 80 ans!

À 80 ans, Tom Jones fait figure de dinosaure dans le paysage musical anglo-saxon. Mais un dinosaure à la voix d’or dont on écoute toujours avec plaisir les standards que sont What’s new Pussycat?, I’ll Never Fall in Love Again, It’s not Unusual, The Green Green Grass of Home, Delilah, She’s a Lady et l’immuable Sex Bomb.

Toujours adulé au Royaume-Uni (il est gallois), Tom Jones pourrait profiter de ses vieux jours mais a choisi de rester actif, notamment en soutenant la jeune génération via sa participation en tant que juré à The Voice UK depuis 10 saisons (il a seulement manqué la saison 5).

- Il revient nous titiller les oreilles de sa voix de velours avec Surrounded by Time, une compilation de 11 reprises accompagnées d’un titre inédit. Coproduit par Ethan Johns et Mark Woodward, cet album ne se contente pas d’exploiter les richesses vocales de Tom Jones mais réinvente ces titres tout droit sortis des souvenirs musicaux de l’artiste.

Toujours curieux

Il aurait été tellement facile de repartir sur un répertoire soul, blues ou gospel qui lui colle à la peau, et c’était dans la poche. Au lieu de ça, Tom Jones explore des univers encore méconnus pour lui, entre électro et arrangements rock un peu sombres. C’est le cas notamment sur Talking Reality Television Blues, originellement chanté par Todd Snider. Une ballade accompagnée de guitares inquiétantes sur laquelle Tom Jones laisse sa voix au placard au profit d’un texte raconté avec intensité (un canevas qu’il reprend avec Mother Earth).

L’histoire qu’il raconte montre le changement de la télévision depuis son éclosion jusqu’à nos jours. Un titre qui lui convient parfaitement: «J’étais là quand la télévision a fait ses débuts. Je ne savais pas encore que j’en ferais partie mais il se pourrait qu’elle soit là pour nous rappeler à quel point nous sommes merveilleux, fous et inventifs, mais aussi à quel point la réalité qu’elle reflète peut être effrayante.»

Sur No Hole in my Head de la légendaire Malvina Reynolds (Little Boxes), il ose des arrangements psychédéliques là où un titre purement folk comme I won’t Lie (de Michael Scott) bénéficie d’accents à la Radiohead pour accompagner une simple guitare sèche. Même Bob Dylan a les faveurs du Gallois avec une nouvelle vision de One More Cup of Coffee, entre soul et blues, auquel l’organe toujours intact de Tom Jones donne une autre dimension.

En douze titres, il prouve qu’on a beau avoir une carrière incroyable, pour réussir à traverser les décennies sans s’essouffler, il faut continuer à surprendre et à s’amuser.

«Surrounded by Time», Universal.

Les autres sorties de la semaine Jacques Stotzem: «Handmaid» (****) - Comme tous les artistes, le guitariste verviétois Jacques Stotzem a souffert de la privation de tournées. Ce nouvel album Handmade («fait main») reflète ses états d’âme, évoquant tantôt le confinement (Slow Motion, Facing NewWorld), tantôt des moments plus joyeux (Big Deal) ou la lumière au bout du tunnel (Lueur d’espoir). Comme toujours, un vrai régal pour les amateurs de fingerpicking. (M.U.) Acoustic Music Records Charlotte Cardin: «Phoenix» (***) - Finaliste du The Voice québécois en 2013 à 18 ans, Charlotte Cardin a pris son temps pour sortir ses premières chansons en 2016. Et voilà son 1er album sur lequel on retrouve cette jolie voix soul, grave. Des textes qui racontent l’amour pas souvent heureux, qui nous baladent entre les styles avec des refrains qui restent en tête, jusqu’à la conclusion, en français, sur le joli Je quitte. (A.Vt.) Parlophone Clio: «L’amour hélas» (***) - Après deux albums non sortis chez nous, la talentueuse Française Clio voit son 3e opus L’Amour Hélas parvenir jusqu’à nos oreilles. Sur des mélodies électro-pop, elle décline le thème de la séparation (passée, présente ou à venir). Spleen, douceur et mélancolie s’entremêlent, avec parfois une pointe d’ironie. À noter, un duo étonnant avec le caverneux – et pas très compréhensible – Iggy Pop sur L’appartement. (M.U.) Un plan simple/Sony

L’interview de la semaine

Le plus pop des groupes de rap français 47 Ter a sorti son second album, Légende. Ils ont gardé l’humour, affiné l’écriture, en 2019, c’est «L’adresse». Un carton.

Et voilà la suite. On en a parlé avec le trio, Pierre-Paul, Miguel et Blaise.

Le juke-box de la semaine

Aussi dans les bacs

Le très prometteur Bruxellois LO sort son premier EP, Parade. Des textes francs balancés sur des mélodies bercées de piano et d’électro qui donnent envie d’en découvrir encore plus.

Les Islandais de Kaleo reviennent avec un 3e album absolument délicieux, Surface Sounds, enregistré aux quatre coins du globe. De quoi s’assurer un voyage rock (teinté de folk) inspirant.

The Who réédite son génial album-concept de 1967, Sell out, en version Deluxe. Le label annonce 112 titres dont 46 inédits! Le tout accompagné d’un livre de 80 pages avec des photos rares, des souvenirs, des annotations pour chaque morceau, des informations signées Pete Townshend, des répliques de posters…

Une pochette revisitée

Jacques Stotzem (v. ci-dessus) se retrouve aujourd’hui sur la pochette du «HMS Dreadnaught All-Star Guitar Band», réalisée par l’artiste Dick Boak, qui s’est inspiré du célèbre visuel de Sgt. Pepper des Beatles. Le Verviétois se retrouve ainsi aux côtés de Mark Knopfler, John Mayer, Joan Baez, Éric Clapton, David Gilmour et des dizaines d’autres. Une place d’honneur!

Notre sélection de singles

Mustii est de retour avec un tout nouveau single, Alien, qui annonce son prochain album.

Un hommage à son oncle «à sa vie hors-norme, à cette personne extraordinaire atteinte de schizophrénie et qui a mis fin à ses jours il y a 17 ans. Il s’appelait Michel, il est mon fil rouge.»

Après l’ultra-streamé Je suis fan, la Française Alice et Moi dévoile un ultime extrait de son premier album Drama dont la sortie est prévue le 21 mai.

Maman m’a dit, chanson très personnelle parle du passage de l’enfance à l’âge adulte.

De la douceur comme on en réclame avec Soon, un titre comme une berceuse que l’on doit à la toute jeune Wanthanee.

Un titre qui viendra effacer tous vos doutes et vous fera vous sentir bien.

Enfin, on vous propose de découvrir Doowy (Thibaud Demey) et son premier single L’Eau du bain.

Un vrai moment pop et coloré qui donne envie d’en savoir plus sur ce projet solo que l’on suivra de près.