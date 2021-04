Coronavirus | Inde: nouveau record mondial de cas et pénurie d’oxygène

Un grand hôpital de New Delhi a fait état de plusieurs décès et d’une grave pénurie d’oxygène. AFP

Covid-19: plus de 332.000 nouveaux cas ont été constatés sur 24 heures en Inde. C’est un record mondial.

L’Inde a enregistré ce vendredi plus de 332.730 nouveaux cas de Covid-19 recensés sur 24 heures, ce qui constitue un nouveau record mondial, tandis qu’un grand hôpital de New Delhi a fait état de plusieurs décès et d’une grave pénurie d’oxygène.

Le pays a enregistré un autre triste record avec 2.263 décès recensés en 24 heures, portant le bilan officiel de l’épidémie à 186.920 morts, selon les données du gouvernement.

L’Inde avait annoncé jeudi 314.835 nouveaux cas quotidiens, dépassant ainsi le précédent pic d’environ 300.300 cas enregistrés en une journée aux États-Unis le 2 janvier, selon le site de l’université Johns Hopkins.

Vingt-cinq des patients les plus «malades» sont décédés au cours des dernières 24 heures à l’hôpital Sir Ganga Ram de la capitale New Delhi, qui a lancé un appel d’urgence aux autorités vendredi matin, indiquant qu’il ne disposait d’oxygène que pour deux heures supplémentaires et que la vie de 60 autres patients était menacée.

Le directeur de l’hôpital, DS Rana, a déclaré qu’il y avait eu pour la première fois un grand nombre de décès de patients atteints de Covid-19 en 24 heures, mais n’a pas associé ces morts à la pénurie d’oxygène. Toutefois, des médecins chevronnés ont déclaré au média NDTV que le manque d’oxygène pourrait avoir été un «facteur contributif» dans les décès.

New Delhi est la ville la plus touchée d’Inde. Plusieurs hôpitaux y ont signalé une pénurie croissante d’oxygène, de lits et de médicaments, alors que les cas se multiplient, et ont demandé l’aide des tribunaux.

La Cour suprême a qualifié la crise de santé publique d’urgence nationale et a demandé au gouvernement de préparer un plan national.

L’Inde est en proie à une deuxième vague qui a débuté à la mi-février. La recrudescence des infections a été attribuée au non-respect des mesures de sécurité par la population, ainsi qu’à des variants plus contagieux.