Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu Covid ce vendredi 23 avril 2021.

Les articles sélectionnés par la rédaction Les hospitalisations sous la barre des 3.000 Moins de 3.000 patients sont désormais hospitalisés. On fait le point sur les derniers chiffres communiqués ce vendredi matin. + LIRE ICI VIDÉO | Sciensano craint «un scénario italien» pour les hôpitaux belges Une fois n’est pas coutume, l’Institut de santé publique a profité de son habituelle conférence de presse du vendredi pour n’évoquer que «la situation précaire» des hôpitaux. + LIRE ICI Sciensano: «La réouverture des écoles a un effet sur les chiffres des contaminations» La réouverture des écoles se fait déjà ressentir dans les chiffres de contaminations, selon l’Institut de santé publique Sciensano. + LIRE ICI

1. Belgique

3 francophones sur 4 poursuivent leurs efforts pour respecter les mesures

Covid-19: il ressort d’un sondage de l’UCL que 75% des francophones interrogés continuent à appliquer les mesures telles que le lavage des mains notamment.

+ LIRE ICI

Still Standing for Culture se déconfine sans autorisation préalable

Covid-19: Still Standing for Culture a publié sa programmation de reprise entre le 30 avril et le 8 mai. Environ 90 lieux culturels ont déjà confirmé leur participation. Ils accueilleront pendant 9 jours des spectateurs en respectant les protocoles sanitaires en vigueur.

+ LIRE ICI

Renforcer les mesures de quarantaine pour certaines régions à risque?

La ministre Verlinden songe à renforcer les mesures de quarantaine pour les personnes en provenance de certaines régions à fort risque pandémique. Une vingtaine d’étudiants infirmiers en provenance d’Inde en formation chez nous sont atteints par le variant indien du coronavirus.

+ LIRE ICI

Les lieux culturels frondeurs ne seront pas privés de leurs subventions

Cest la ministre Linard qui le dit, les lieux culturels qui rouvriront leurs portes malgré l’interdiction ne seront pas privés de leurs subventions.

+ LIRE ICI

De Block le reconnaît: ne pas reconstituer le stock de masques était une erreur

Auditionné en commission spéciale, Maggie De Block a admis que ne pas reconstituer le stock de masques immédiatement avait été une erreur.

+ LIRE ICI

Des étudiants de l’ULB lancent une pétition pour des examens de juin 100%... à distance

Des centaines de signatures étaient déjà actées après quelques heures: des étudiants de l’Université libre de Bruxelles (ULB) ont lancé une pétition en ligne pour demander la tenue d’examens 100% en distanciel.

+ LIRE ICI

2. Régions

Moins de nouveaux cas mais plus d’hospitalisations en Brabant wallon

Le nombre de patients «Covid» hospitalisés en Brabant wallon vient de légèrement remonter, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce vendredi matin.

+ LIRE ICI

Un label «Covid safe» pour rouvrir les salles en toute sécurité

ImmoPass et Insens ont développé une solution labellisable «Covid safe» pour permettre la réouverture des salles.

+ LIRE ICI

Malmedy: résidents reconfinés au Grand Fa

Au Grand Fa à Malmedy, suite à un cas positif, tout le monde a été confiné, révèle Sudpresse. La plupart des résidents ont été vaccinés mais il y a évidemment des entrées de personnes qui ne l’ont pas été.

+ LIRE ICI

3. Monde

Vaccin Janssen: les USA enquêtent sur un nouveau décès

Une cinquantenaire de l’Orégon est décédée après avoir développé des caillots sanguins ainsi qu’un faible taux de plaquettes, deux semaines après avoir reçu l’injection du vaccin Janssen.

+ LIRE ICI

Inde: nouveau record mondial de cas et pénurie d’oxygène

L’Inde a enregistré ce vendredi plus de 332.730 nouveaux cas de Covid-19 recensés sur 24 heures, ce qui constitue un nouveau record mondial, tandis qu’un grand hôpital de New Delhi a fait état de plusieurs décès et d’une grave pénurie d’oxygène.

+ LIRE ICI