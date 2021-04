Un homme poignarde son voisin avant de s’immoler par le feu à Forest

Un homme a poignardé son voisin, mercredi, puis s’est immolé par le feu, à Forest, a indiqué le parquet de Bruxelles, confirmant une information de BX1.

La victime du coup de couteau n’a été que légèrement blessée, tandis que l’auteur a été grièvement blessé. La raison de l’agression au couteau résiderait dans une querelle de voisinage.

«Mercredi en début d’après-midi, les forces de l’ordre ont été appelées rue Fierlant à Forest pour une personne poignardée», a déclaré vendredi Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. «L’auteur présumé des faits s’est ensuite immolé par le feu. La police est intervenue rapidement et a pu éviter des conséquences plus dramatiques. Les pompiers et une ambulance sont aussi arrivés sur les lieux», a-t-elle précisé.

«Les premiers éléments de l’enquête montrent qu’il s’agirait d’un différend entre voisins. L’enquête suit son cours afin de clarifier les circonstances exactes des faits», a ajouté la magistrate.

La victime des coups de couteau a été légèrement blessée et a pu quitter l’hôpital rapidement. L’auteur présumé des faits, lui, a été transporté à l’hôpital avec de graves brûlures et ses jours sont en danger.

Le parquet de Bruxelles a fait procéder à divers devoirs, notamment une analyse des images de caméras disponibles et une enquête de voisinage. Le laboratoire de la police fédérale est également descendu sur place.